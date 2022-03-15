5寶媽爬上懸崖堅稱「我不會有事」　女兒拍完照慘墜18公尺高身亡

▲女堅持攀爬懸崖，不幸摔死。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

英國5寶媽46歲女子塔希拉(Tahira Jabeen)散步時為了抄捷徑，竟然直接爬在懸崖峭壁上，女兒想要阻止她時還自信表示，「我會沒事的」，結果女兒拍下她的照片後，爬到一半慘從18公尺高懸崖上墜落身亡。

事件2021年6月14日下午3時發生在多塞特郡知名景點杜德爾門(Durdle Door)，18歲女兒魯蓋亞(Ruqayya Hussain)表示，下山時媽媽突然說，覺得自己可以爬下懸崖，雖然她試著阻止，可是對方堅持不會有事，她便拍下媽媽攀崖的照片傳給其他姊妹詢問，「你們看看媽媽在幹嘛」，接著便突然聽到尖叫聲，發現媽媽遇害。

目擊者表示，大家看到塔希拉的行為都嚇了一大跳，紛紛想要阻止，還有人大喊，「你會害死自己的」，然而對方卻完全不聽勸，爬到一半時不小心墜崖，人摔到下方海灘上。

醫護人員抵達後，沒多久便宣布塔希拉已經死亡，驗屍發現，墜崖時因為撞到岩石，導致身體多處骨折與肺部被刺穿。驗屍官表示，事發地點有清楚標示危險的警語，其他遊客前往時也都知道要小心，故判定事件為意外死亡。

▼杜德爾門(Durdle Door)雖然有人行步道，地形仍然十分陡峭。（圖／示意圖／達志影像）



