距基輔才38km！村落遭狂轟燒成焦土　最新衛星影像曝光

▲基輔市中心西北方約38公里處的村落Moschun飽受戰火摧殘。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國衛星圖像公司Maxar發布烏克蘭境內14日最新畫面，在基輔市中心西北方約38公里處的村落受到無情戰火波及，村落西北側幾乎每棟建築物都嚴重毀損，部分房屋還在燒，周邊田地已經淪為焦土。

CNN報導，這些衛星圖像有助於了解烏克蘭各地受到戰火摧殘的狀況。除了基輔郊區村落Moschun受到重創，被俄軍包圍的南部港口城市馬力波（Mariupol）的戰事陷入膠著，當地市長直言「敵軍火炮幾乎每30分鐘就會落下」，全城猶如末日煉獄。

▲馬力波西側的地區重症照護醫院遇襲。（圖／路透）

最新衛星影像顯示，馬力波西側的地區重症照護醫院（Regional Intensive Care Hospital）建築物南側被轟出大洞，瓦礫碎片散落一地，目前未知哪一方應該會醫院遇襲負責。不過在醫院建築物附近部分住宅區受到嚴重破壞，其中一區明顯被火燒過。接著往南約1.6公里處，同樣位在馬力波西側的Prymorskyi社區明顯受到軍事攻擊，多棟建築物失火。

▼馬力波西側Prymorskyi社區多棟建築物起火。（圖／路透）

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