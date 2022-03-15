女在廣場手持標語只寫「2個字」　3秒就被俄警帶走畫面曝光





▲女子因為「2個字」被警察帶走。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯入侵烏克蘭行動引發俄羅斯民眾不滿，當地一名女子在廣場上手持標語，不到3秒就立刻被武裝警察包圍帶走，然而她的標語上沒有任何反戰文字，只寫著「2個字」而已，顯示出當局嚴格管控民眾言論情況。

女子舉牌3秒就被帶走的影片在網路上瘋傳，影片中可看到，她在莫斯科知名景點馴馬場廣場(Manezhnaya Square)站著時，接受一名記者訪問對俄羅斯入侵烏克蘭想法，她秀出手上標語，上面只寫著「2個字」，她緊張問記者，「我會不會因為這樣被抓」，緊接著真的就被被蜂擁而上的警察包圍帶走。

廣場上另一名女子後來主動靠近攝影機，得知記者是在詢問俄羅斯民眾對於入侵烏克蘭的真實想法時，她決定也要在鏡頭前表達自己意見，然而正要講時也立即被上前的警察帶走，影片後來在網路上獲得400多萬人次點閱。

類似事件也發生在國營新聞台Channel 1，女主播14日晚間9時31分正在播報新聞時，電視台女工作人員瑪麗娜(Marina Ovsyannikova)突然闖進直播間，在主播身後舉起反戰標語，上面寫著，「停止戰爭，不要相信宣傳，他們在騙你」，後來也遭到警方拘留。