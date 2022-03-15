少女「脖子扭曲90度」！13年伸不直　父母搖頭：以為會自己好

▲脖子扭曲90度，讓古爾（Afsheen Gul）一直都處於痛苦之中。（圖／翻攝自IG／afsheengul786）

圖文／CTWANT

巴基斯坦13歲少女古爾（Afsheen Gul）8個月大時，在外面玩耍摔倒，從那之後脖子就扭曲了90度，一直以來都處於痛苦之中。所幸經過募款，終於有足夠的錢能進行手術，雖然目前仍靠東西支撐著，但終於能夠伸直脖子。

根據英國《每日星報》報導，古爾剛出生時，除了罹患腦癱外，其餘都很正常、健康，不料在一次學走路期間不小心意外跌倒，導致她的脖子扭曲了90度。她的父母認為情況會隨著年紀大後自己好轉，因此沒有理會，結果情況一直持續。

透過媒體報導，善心人士在GoFundMe為古爾募到2.6萬英鎊（約新台幣96.5萬元）的手術費用。但即使有了手術費用，醫療團隊分析，古爾的存活機率不超過50%。

醫師Rajagopalan Krishnan說，「她的兄弟看到我的紀錄片後與我聯繫，因為我成功地為患有類似疾病的男孩進行了手術，我確信我可以改善她的生活品質，但我必須先見她，如果我們再離開她，那麼她從任何手術中恢復的機會都很渺茫。」

▲近日已動手術。（圖／翻攝自IG／afsheengul786）

先前因為疫情導致手術一再推遲，所幸手術在上周終於進行了。手術結束後，古爾的頭部仍需靠器材支撐，但這幾乎已經是她相隔13年來，第一次伸直自己的脖子。她在IG上發文感謝，「謝謝醫師給了我新的生活。」

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