　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：俄向北京「請求軍援」包括導彈、無人機　中國積極回應

▲▼北京冬奧,習近平,普丁,習普會,普習會。（圖／路透）

▲普丁及習近平在2022北京冬奧開幕前會晤。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

CNN於13日引述2名美國官員說法報導，俄羅斯對烏克蘭發起侵略行動後，向中國請求經濟及軍事援助。儘管此說法已遭中國駐美大使館駁斥，英國《金融時報》（Financial Times）最新報導卻也指出，莫斯科要求中國提供5種軍事設備，包括地對空導彈、無人機、裝甲車、後勤車輛及情報設備，且北京「積極回應」要求。

CNN及《金融時報》報導，美國國務院向歐洲與亞洲盟友發送外交電報透露，北京對於軍援抱持開放態度，甚至表達出積極意願，內文沒有提及可能軍援的具體規模或時間點，也未提供促成這個結論的原始情報。目前尚不清楚，中國是否已經提供援助，或者只是向莫斯科給出承諾。

▲俄羅斯軍隊,俄軍,神秘Z字,俄羅斯坦克,俄軍坦克。（圖／路透）

▲俄軍坦克上面出現神秘Z字。（圖／路透）

美國國防部一名高級官員拒絕評論，僅透露五角大廈正在「非常、非常密切」關注局勢，「如果中國確實選擇在這場戰爭中軍援俄羅斯，可能面臨後果。我們已經看到，中國拒絕加入制裁，責怪西方及美國援助烏克蘭，基本上默許了俄國的所作所為。他們宣稱希望看到和平結果，實際上卻沒有採取任何行動達成這件事。」

另一名拜登政府高官表示，《金融時報》關於軍援設備清單的描述不準確，而華府「對於中國與俄羅斯結盟深表關切。」

不過，中國駐美大使館13日已回應，他們根本不知道俄羅斯提出任何援助要求，遑論北京「積極回應」的說法。俄羅斯14日也否認對中國提出軍援要求。

美官員爆料「俄向北京請求軍援」　中國駐美使館駁斥：從沒聽說過

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►手刀衝！清境小木屋住宿激殺2.2折

ET快訊
某科技公司員工控霸凌！忍2年「頂樓開直播」哭喊：一直強逼我
幕後／4月兵役評估「延長9至12個月」！　訓練更精實
快訊／高雄又停電了！　2000戶受影響
快訊／又停電！中和2127戶「摸黑39分鐘」
23歲辣模痛罵普丁！　一個月後「慘成箱屍」
蕾神、王力宏後天「開庭對決」！　視訊爭3子女
快訊／五分埔女店員「高病毒量」KTV歡唱　基市府急匡列9人
曾為蔡英文打造「羽絨戰袍」　知名紡織大廠烈焰狂燒
小S認「翻臉嗆大S」！　韓網友狂洗直播暴動
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

衛報：俄羅斯已招募「4萬敘利亞民兵」　烏俄邊境訓練中

媽媽比她還正！差20歲女兒男友人嗨了　忍不住調情「準岳母」

澤倫斯基溫情喊話俄士兵「何需戰死？」　保證投降可獲人道對待

澳荷向國際民航組織提告　究責俄羅斯擊落馬航MH17客機

俄羅斯前總理超勇開嗆　烏俄戰事奪人性命

女在廣場手持標語只寫「2個字」　3秒就被俄警帶走畫面曝光

哈佛男大生熬夜3天架網站　為烏克蘭難民找住宿！全球上萬房東響應

俄羅斯首認軍官陣亡　他才剛打給老婆「當天就戰死沙場」

俄軍空襲距波蘭邊境僅20km　英衛生大臣警告：碰到北約領土就開戰

正妹瘋重訓練出超殺背肌　一PO「婚紗照」11萬人笑翻：最猛新娘

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

正義哥檢舉違停！不滿警放人　質疑反被問：你警察我警察？

衛報：俄羅斯已招募「4萬敘利亞民兵」　烏俄邊境訓練中

媽媽比她還正！差20歲女兒男友人嗨了　忍不住調情「準岳母」

澤倫斯基溫情喊話俄士兵「何需戰死？」　保證投降可獲人道對待

澳荷向國際民航組織提告　究責俄羅斯擊落馬航MH17客機

俄羅斯前總理超勇開嗆　烏俄戰事奪人性命

女在廣場手持標語只寫「2個字」　3秒就被俄警帶走畫面曝光

哈佛男大生熬夜3天架網站　為烏克蘭難民找住宿！全球上萬房東響應

俄羅斯首認軍官陣亡　他才剛打給老婆「當天就戰死沙場」

俄軍空襲距波蘭邊境僅20km　英衛生大臣警告：碰到北約領土就開戰

正妹瘋重訓練出超殺背肌　一PO「婚紗照」11萬人笑翻：最猛新娘

最後一家黃亞細肉骨茶熄燈了　新加坡三大品牌在台實體店剩松發

懶得跑行程　她激推「飯店旅行」試1次就愛上！釣出同好曝口袋名單

小S親解「大S退演藝圈真相」　曝媽媽爆氣轉折：她誇歐巴帥

衛報：俄羅斯已招募「4萬敘利亞民兵」　烏俄邊境訓練中

農地違章工廠納管大限將至　蘇貞昌：政府沒有要找麻煩

麻衣牽手台塑金孫「4年半每天堅持1事」：很珍惜！瘋傳婚變穩坐正宮

民調：7成人願為保衛台灣而戰！6成9支持「義務役期延長」

陳立誠／溫昇四度經濟損失多少？　駁斥學者之聳聽危言

3秒就可以綁好的「優雅馬尾」　搭車通勤就能輕鬆綁超方便

媽媽比她還正！差20歲女兒男友人嗨了　忍不住調情「準岳母」

用嘴巴幫男友…女大生「摳喉嚨」卡硬塊崩潰：好像得癌症！醫笑了

國際熱門新聞

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

普丁女兒別墅遭佔領！開放烏國難民入住

烏克蘭：烏俄雙方最快2週內簽署和平協議！

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

中國犯台後果　專家：西方不會祭俄式經濟制裁

驚悚人獸交！他性侵鱷魚寶寶片噁翻法官

烏俄第4輪談判「技術暫停」

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

網路上痛罵普丁　23歲辣模慘成箱屍

俄軍狂轟醫院！孕婦下身噴血「母子雙亡」

美中高層激烈對談7小時　關切台海情勢中俄結盟

「歐洲最大核電廠」發生爆炸　烏克蘭控俄軍蓄意破壞

更多熱門

相關新聞

俄羅斯發給官媒「12頁機密文件」曝光！

俄羅斯發給官媒「12頁機密文件」曝光！

俄羅斯當局一份由克里姆林宮發給官方媒體的12頁機密文件內容意外洩漏，美國雜誌《瓊斯母親》翻譯了該文件，而這份備忘錄也完整透露出普丁想要說服全世界，俄國攻打烏克蘭是一件「正確的事」。俄國在文中提及，「烏克蘭犯了戰爭罪，而莫斯科則成了西方大規模反俄宣傳行動的目標。」同時也強調，西方國家與北約的種種行為是在挑釁俄羅斯與總統普丁個人。

激戰畫面曝！烏克蘭「遙控」射爆俄軍坦克

激戰畫面曝！烏克蘭「遙控」射爆俄軍坦克

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

「加拿大狙神」驚爆陣亡　本人報平安了

北約在挪威大規模軍演！據俄邊境200英里

北約在挪威大規模軍演！據俄邊境200英里

吃嘸麥當勞　俄胖男崩潰自鎖店門口

吃嘸麥當勞　俄胖男崩潰自鎖店門口

關鍵字：

俄羅斯中國金融時報CNN

讀者迴響

熱門新聞

人夫偷吃女外送員「2天要1次」　正宮抓狂

眾量級爆分手「首合體對外8字發聲」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

春雷恐響降8℃！防強對流變天　全台有雨時間曝

快訊／亂爆料害慘4學生！　王浩宇道歉了

曾國城親解「空姐妻帶男血拚真相」 無奈：司空見慣

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

快訊／長榮船又卡住了！　11萬噸級貨櫃輪擱淺美港口

偶像劇女神秘戀男模1年

三寶不懂儀錶板上的水母燈號？

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面