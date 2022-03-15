10元就能投資台積電　 一檔兼顧股利與價格的台股ETF

記者林雅惠／綜合報導



2022年第一季即將結束，今年的市場風向相較於去年差異甚大，資金退潮期再現台股，觀望氣氛濃厚；再加上烏俄戰事陷入膠著，也影響油價撐在高點，未來可能進一步引起民生需求減緩、衰退；美國聯準會(FED)將於明(3/16)日公布1 月會議紀要，可能再進一步牽動投資市場風向。

因應上述諸多國際情勢變因，台股市場也陸續做出反應，除了資金出場觀望外，現階段市場資金較多偏向殖利率類股，推測一些在去年有不錯獲利表現的公司，今年可能在現金股利上會有相對較好的回饋；如果想要一次掌握差價和股息利潤的機會，投資人又該如何選擇？

近年來，台灣的ETF市場成長迅速，去年至今申購金額超過2兆，總申購金額是台股基金的10倍，台股ETF申購人數也是台股基金申購人數的4倍，根據集保結算所最新統計，ETF總受益人數突破400萬大關，其中台股原型ETF受益人達279萬，由元大台灣50(0050)和元大高股息(0056)最受投資人青睞。

不過，元大台灣50(0050)和元大高股息(0056)的入手價格已相對較高，再加上這兩檔標的的受益人數眾多，有可能會稀釋掉配發到每人手中的股利；對於現在想要投資台股ETF的人來說，你可以有更好的選擇。

FT臺灣Smart ETF(00905)將於今年(2022)3月29日啟動募集，追蹤特選Smart多因子指數，透過多因子篩選打造更佳的投資組合；特選Smart多因子指數含回測資料平均年報酬達18.1%，在過去13年的數據中，勝出台灣加權指數、台灣50指數、台灣高股息指數。

以72法則試算，複利情況下推估投入本金翻倍所需時間，特選Smart多因子指數含回測資料顯示，翻倍需時4.6年，勝出台灣50指數、台灣加權指數、台灣高股息指數。



▲資料來源：臺灣指數公司、Bloomberg， 2011/12/30-2021/12/30，富蘭克林華美投信整理。以總報酬指數為計算基礎。年化報酬率為按 (1+期間總報酬)^(365/期間天數)-1計算之估計值。特選SMART多因子指數發布日期為2020/8/10，發行日前之資料為假設回溯測試結果，非實際表現，並基於指數發行日當時採用之指數編製方式回溯。 <以上資料包含指數回測結果，不代表基金投資組合或指數之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。>

若以定期定額投資的平均累積報酬率來看，特選SMART多因子指數的一年報酬率為7.8%，兩年報酬率14.5%、三年報酬率21%、五年報酬率37.4%，皆高於台灣加權指數，並超越台灣50指數還有台灣高股息指數。

▲資料來源︰臺灣指數公司、Bloomberg， 2009/1/31-2021/12/31，富蘭克林華美投信試算。定期定額報酬率係假設每月1日扣款，遇例假日則以次一營業日計算。投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，且過去績效不代表未來績效之保證。投資報酬率以累積投資成果除以投資成本簡單計算，暫不考慮時間價值。註: 特選SMART多因子指數發布日期為2020/8/10，發行日前之資料為假設回溯測試結果，非實際表現，並基於指數發行日當時採用之指數編製方式回溯。 <以上資料包含指數回測結果，不代表基金投資組合或指數之實際報酬率及未來績效保證，實際表現可能與回測結果有所差異。基金不同於指數，基金可能會有中途清算或合併等情形，投資人無法直接投資指數。>

FT臺灣Smart ETF(00905)擁有目前台股原型ETF市場上最便宜的價格，每單位發行價為新台幣10元，不僅相較於元大台灣50(0050)和元大高股息(0056)更容易入手，成長空間更是指日可待；成分股最多至120檔，每季定期審核，還是目前受台股投資人歡迎的季配息型ETF，每1、4、7、10月配息，適合小資族、存股族定期定額入手，打造退休金流。在國際情勢動盪的時節下，建議投資人應當審慎選股，保持穩健的投資紀律。