散步一半「飛彈在眼前爆炸」　俄軍開轟把基輔巴士炸成火球

記者詹雅婷／綜合外電報導

烏俄戰事第20天，依據當局公布的監視器畫面，當一名正在散步的平民14日走在街頭時，俄軍一枚飛彈直接擊中巴士，車體瞬間被炸成火球。基輔市長證實，這起攻擊事件釀成1死6傷的悲劇。

▲路人才一抬頭，一枚飛彈擊中巴士。（圖／翻攝自YouTube）

綜合天空新聞、福斯新聞等報導，事發於基輔當地時間上午11時左右，當時一輛巴士就停在十字路口，一群人站在旁邊大樓外，另有一名路人緩慢行走在步道上。但就在路人抬起頭望向天空後，一枚飛彈來襲，把巴士當街炸成火球。整個過程被附近公園的監視器拍攝下來。事發後的現場被夷為平地，街道滿布碎石，附近高樓窗戶被震碎。

當地居民透露，事發當下的那個瞬間，他們所在的房子也受到爆炸威力衝擊而晃動。另名消息人士指，就連身在附近地下掩體的人也能感受到爆炸衝擊威力。

基輔市長克里契科（Vitali Klitschko）事後證實，這起事件造成1人死亡、6人受傷，並前往現場查看狀況。他透過影片表示，這就是俄羅斯戰事傷及平民的樣子，建築物、基礎建設都被摧毀，「一輛市區巴士剛剛被擊中……這就是俄羅斯掀起的戰火，烏克蘭許多城市被毀，很多人失去性命，這都是事實。」

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