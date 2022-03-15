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正妹瘋重訓練出超殺背肌　一PO「婚紗照」11萬人笑翻：最猛新娘

實習記者廖翊慈／綜合報導

穿上夢幻的婚紗，拍下美麗動人的婚紗照，是許多女孩畢生的夢想之一。日本一名正妹非常熱愛健身，近日即將結婚而拍攝婚紗照，怎料因為重訓練出結實的背肌，和水藍色的夢幻婚紗產生違和感，讓她自己看了也哭笑不得。

根據日本媒體grape報導，日本Twitter健身網美「Nam（@namake_ut）」，相當熱愛重訓，時常上傳自己的健身影片，及一身好體態，最近她分享一張試穿婚紗的照片，照片中可以看到她將雙手高舉，不但秀出結實的二頭肌，背部的肌肉曲線也一覽無遺，配上露背的水藍色婚紗，讓她「完美」秀出重訓成果。

Nam表示，因為自己最近要拍婚紗照，媽媽不斷叮囑她，不准再練了，「她擔心我會練太壯」，但身為重訓魔人的Nam甚至立下目標，挑戰「100天後能引體向上10次的女人」，不但沒有停止健身，反而更積極實踐目標，「我的背肌實在是太寬闊了，媽媽看到婚紗照快氣死，但我真的覺得裙子很好看（笑）啊！」

這張「背肌」婚紗照吸引將近11萬個讚，許多網友紛紛笑翻，表示第一次看到這麼搞笑的婚紗照，「這個新娘很猛喔」、「新郎可以坐你肩上了哈哈哈」、「以後可以用這個肩膀扛兩個小孩」、「壯碩版迪士尼公主」、「其實很適合妳（笑）」、「祝妳新婚（肌肉）快樂！」

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