拜登澤倫斯基通電49分鐘　華郵曝「新制裁細節」

▲華郵透露，烏克蘭總統澤倫斯基和美國總統拜登通話。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

俄烏戰事已進入第20天，美國總統拜登11日曾致電烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）

。《華盛頓郵報》披露，在長達49分鐘通話中，澤倫斯基籲請美國加強制裁俄羅斯與國際間的貿易，限制俄國商品與船隻進入西方，並將俄地方官員擴大列入制裁名單。

華郵引述一名知情人士透露，拜登總統向澤倫斯基簡單說明了美國政府將對俄羅斯進行的一系列最新制裁。

知情人士表示，澤倫斯基則對美國迄今的制裁表達感謝與支持，例如白宮11日宣布結束與俄羅斯的正常貿易關係的措施，不過，他也向拜登表示，制裁正在對俄羅斯產生重大衝擊，希望盡快擴大制裁。

澤倫斯基進一步提出請求，希望西方將制裁範圍擴大到俄羅斯的地方政府官員，並呼籲對所有俄國商品與產品實施國際貿易禁運，以及禁止俄籍船隻進入其港口與國際航道，切斷俄羅斯與國際貿易的聯繫。

報導稱，澤倫斯基得請求反應了白宮面臨日益嚴峻的挑戰，即試圖在不對全球經濟造成太大損害的情況下，實施對俄方的嚴厲制裁。然而，俄羅斯經濟仍與西方保持著關鍵聯繫，例如，歐洲無法立即切斷過去依賴的俄國能源供應，目前只有英國採取行動禁止俄羅斯船隻入港。

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