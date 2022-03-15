普丁親密盟友認了！　侵烏速度比預期更慢

▲俄羅斯總統普丁先前被媒體拍到，表情似乎相當不悅。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／綜合外電報導

身為俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）最親密的盟友之一的官員公開坦承，俄國在烏克蘭的軍事行動，不如政府原先預期的那樣迅速。這是俄羅斯迄今最強烈地一次承認入侵未按計畫進行。他將責任歸咎於烏克蘭極右翼部隊，「但我們正在一步步朝目標前進，勝利將屬於我們。」

根據路透報導，普丁親密盟友、俄國國家近衛軍（National Guard）總司令佐洛托夫（Viktor Zolotov）13日在一次東正教教堂儀式上發表談話，其中提到，「我想說，是的，並不是所有事情都像我們希望的那麼迅速，但我們正在一步步朝目標前進，勝利將屬於我們。」

儘管佐洛托夫公開坦承，入侵烏克蘭的進展比預期來得慢，但他指責這是因為烏克蘭極右翼部隊躲在平民背後。此前，其他俄羅斯官員也多次提出類似指控。值得注意的是，佐洛托夫的說法似乎與國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）做出的戰況評估不一致。蕭依古11日才在公開會議上向普丁報告，「一切正在按計畫進行。」

據美媒Axios報導，美國方面上周估計，俄羅斯在整個入侵過程中折損了2千到4千名兵力，遠遠超出克里姆林宮預估的損失。美國情報官員說，傷亡人數的上升是因為俄方低估了烏克蘭軍隊的實力，以及俄軍內部在士氣和後勤方面遭遇挑戰。據聯合國估計，自2月24日俄國入侵烏克蘭以來，已有1581名平民傷亡，其中579人喪命、1002人受傷。

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