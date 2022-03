影片曝！俄新聞台員工闖直播舉反戰標語：為當國家宣傳機器可恥

記者張靖榕/綜合外電報導

俄羅斯入侵烏克蘭後遭全球嚴厲抵制,境內各地反戰抗議四起,14日國營新聞台在播報新聞時,一名編輯更手持反戰標語闖入新聞直播間抗議,呼籲俄羅斯人民不要相信政府的政治宣傳,新聞直播很快被關閉,官媒證實抗議編輯的身分,並表示她可能會被起訴。

▲主播播報新聞同時,員工闖入高喊反戰標語。(圖/翻攝推特)

CNN報導,莫斯科當地時間14日晚間9點31分,官媒《第一頻道》(Channel 1)正在播報新聞,突然間一名金髮女子衝進直播間,跑到主播後面高舉英俄雙語反戰標語,其中英文部分寫道,「不要戰爭!停止戰爭!不要相信政治宣傳告訴你的謊言!俄羅斯反對戰爭!」

獨立人權觀察組織「OVD-Info」調查後指出,該名員工名叫歐夫西昂尼卡諾娃(Maria Ovsyannikova),在直播被掐掉後她就被警方逮捕,歐夫西昂尼卡諾娃的朋友透露她正被拘留在莫斯科的警察局。

CNN指出雖然無法獨立核實抗議者的身分,但就社群網站上的頭像和姓名配對,外表和姓名確實符合。

俄羅斯官方新聞社《塔斯社》(TASS)向OVD-Info證實,被捕的就是歐夫西昂尼卡諾娃,而且她可能會面臨起訴。

▼歐夫西昂尼卡諾娃事先錄下影片。

An employee of Russia's main TV channel "Perviy", Maria Ovsyannikova, ran to the studio during a live broadcast calling for an end to the war. This video vas recorded before the occasion. Spread this on Russ TV and internet! @YourAnonTV @squad3o3 @BeeHiveCyberSec #OpRussia pic.twitter.com/fWJ5nH0MDA