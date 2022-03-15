不斷更新／烏西電視塔遭空襲至少9死　札波羅熱核電廠驚傳爆炸

▲烏克蘭東北部蘇梅州（Sumy）城鎮阿克提卡（Okhtyrka）遭轟炸，一名烏克蘭士兵站在炸彈擊落點旁。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯在烏克蘭開戰至今已第20天。烏俄雙方於14日以視訊進行第四輪談判，烏克蘭談判代表波多列亞克（Mykhailo Podolyak）表示，談判已「技術性暫停」待15日再繼續。同日，烏國西北部羅夫諾州（Rivne）一座電視塔與一棟行政大樓遭俄軍空襲，至少9死9傷，還有人仍埋在廢墟下。另外，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）16日將對美國國會發表視訊演說。

【07:19】

烏克蘭西北部羅夫諾州（Rivne）城鎮的電視塔與行政大樓14日遭2枚俄軍飛彈擊中，現場至少9死9傷，且殘骸底下還有民眾被埋，電視與廣播皆已中斷。美聯社稱，此地距離北約成員國波蘭的邊境僅約160公里。

【06:51】

美國指出俄羅斯13日要求中國，提供經濟和軍事援助以彌補侵略烏克蘭的損失，美媒14日進一步報導指出，除經濟和軍事以外，俄羅斯還向中國要求提供糧食和其他形式的援助。

【06:19】

烏克蘭總統澤倫斯基16日上午9時（台灣當日晚間9時）將對美國國會發表視訊演說。美國參眾兩院人士致函議員表示，「在烏克蘭遭到（俄羅斯總統）普丁殘暴邪惡入侵的情況下，國會支持烏克蘭、通過立法癱瘓並孤立俄羅斯經濟以及為烏克蘭提供人道、安全和經濟協助的承諾依然堅定。」

【06:16】

烏克蘭境內的歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」（Zaporizhzhia NPP），在當地時間14日晚間11點傳出爆炸，根據了解可能是俄軍引爆炸彈導致。當地媒體同時透露，爆炸點離主反應爐很近。不過目前俄軍並未證實此事。

【05:27】

烏克蘭總理史米加（Denys Shmyhal）14日下午連線，向來自各國的國會議員發表談話。他提到普丁已經在歐洲中心發動了一場全面戰爭，這可能變成第三次世界大戰。同時，他呼籲歐洲，回應必須強硬，因此要求歐洲理事會國會議員大會將俄羅斯逐出組織。

【05:20】

CNN報導指出，美國掌握消息，中國對在經濟和軍事上援助俄羅斯，「表達了開放的態度」。資深官員表示美方已透過外交管道和北約盟國以及幾個亞洲的盟邦警告，中國可能在俄羅斯侵略烏克蘭期間，對俄羅斯進行援助；然而目前並不清楚中國是否真的會提供援助。

【00:18】

俄羅斯與烏克蘭14日進行第4輪談判。烏克蘭總統府顧問、談判代表波多列亞克（Mykhailo Podolyak）14日晚間表示，談判已「技術性暫停」，將於15日繼續。據法新社報導，澤倫斯基曾表示，為讓這次的入侵戰爭找出外交解決方案，烏克蘭正在與俄方進行艱難的談判，被認為是暗示這次談判可能出現新的突破。

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