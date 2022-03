快訊／照片曝！長榮船又卡住　11萬噸級貨櫃輪在美港口擱淺

▲長榮貨輪又擱淺。(圖/翻攝推特)

記者張靖榕/綜合外電報導

長賜輪2021年在蘇伊士運河「卡關」6天引起全球關注,事件才快滿一周年,長榮海運旗下又有貨櫃輪擱淺,這次是「Ever Forward」,在離開美國首都華盛頓附近時受困。據了解,該船長334公尺、寬48公尺,為11萬噸級貨櫃輪。

彭博報導指出,掛香港旗幟的Ever Forward於13日晚間離開巴爾的摩港海格特(Seagirt)碼頭後擱淺受困。該船原定離港後航向維吉尼亞州的諾福克(Norfolk),卻在華盛頓附近的馬里蘭州乞沙比克灣(Chesapeake Bay)內擱淺。

It's called the Ever Forward. No seriouslyhttps://t.co/vBq5eGtb2l pic.twitter.com/7oIDnpkXjO