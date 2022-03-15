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烏克蘭難民暴增至280萬人！　二戰後歐洲最嚴重難民危機

▲▼烏克蘭難民抵達斯洛伐克。（圖／路透）

▲烏克蘭難民抵達斯洛伐克。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

自俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，聯合國統計指出從烏克蘭境內逃出的難民已超過280萬人，成為歐洲自二次世界大戰以來人數增長最快的難民危機。

路透社報導，俄烏開戰以來烏克蘭全境許多平民都紛紛向西逃難，俄軍砲火13日和14日開始打進西烏克蘭，原本相對安全區域的民眾也開始加緊腳步，加入跨國逃難行列。

聯合國統計烏克蘭難民已經多達280萬人，此前估計最終難民人數會高達400多萬人，歐盟則表示會達到500萬人，不過目前人數增長的速度已創下二戰以來歐洲的新高。

烏克蘭境內逃難的人民為數也相當多，許多從東部、北部和南部逃離家園的平民，大多落腳在相對安全，更少空襲警報和轟炸的西部城市，如利維夫（Lviv）。

俄羅斯13日指出俄軍透過精確打擊，位於斯塔里奇村（Starichi）的烏克蘭武裝部隊訓練中心和雅沃爾斯基（Yavorovsky，烏國名稱是亞沃洛夫）軍事訓練場，並聲稱該區域就是烏克蘭訓練外國故傭兵（志願軍）的設施，俄軍此次打擊「消滅」180名外國故傭兵和大量外國武器。烏克蘭國防部發言人盧布科夫斯基（Markiyan Lubkivsky）則駁斥俄軍說法，表示目前還沒有證實在亞沃洛夫（Yavoriv）軍事基地的死者當中有外國人。

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