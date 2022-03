「歐洲最大核電廠」發生爆炸　烏克蘭控俄軍蓄意破壞

▲烏克蘭「歐洲最大核電廠」札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠4日凌晨遭俄軍攻擊。(圖/路透)

記者葉國吏/綜合報導

烏克蘭境內的歐洲最大核電廠「札波羅熱核電廠」(Zaporizhzhia NPP),在當地時間14日晚間11點傳出爆炸,根據了解可能是俄軍引爆炸彈導致。

▲基輔獨立報發文指出俄軍引爆「札波羅熱核電廠」。(圖/翻攝推特)

烏克蘭媒體「基輔獨立報」(The KyivIndependent)14日晚間在推特上發文,指出俄軍在札波羅熱核電廠引爆炸藥,文中同時透露,爆炸點離主反應爐很近。不過目前俄軍並未證實此事。

▲札波羅熱核電廠2008年樣貌。(圖/路透)



烏克蘭南部「歐洲最大核電廠」札波羅熱(Zaporizhzhia)核電廠4日因俄軍空襲引發火災,火勢撲滅後被俄軍佔領,引發核災憂慮。

烏克蘭能源部長曾控俄軍在核電廠內折磨、威逼工作人員發表聲明,被挾持當人質長達4天。不過俄媒當時對此指控完全否認。

⚡️Energoatom: Russian troops blew up explosives at Zaporizhzhia nuclear plant.



Ukraine’s state-run nuclear energy company said on March 14 that the explosives had been blown up near the Russian-controlled Ukrainian plant’s main reactor and that further explosions are planned.