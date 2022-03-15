　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

▲▼工作,職場,女性。（圖／pixabay）

▲爆肝年薪百萬vs.早八晚五60萬，她求問「大家會怎麼選」。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她北上台北工作已經2年，每天趕早上7點的捷運上班，晚上經常忙到11點才回家，儘管可以年薪百萬，生活卻因此毫無品質，讓她最近相當迷茫，相較以前的工作，雖然年薪才60萬，但卻擁有高品質的生活，讓她好奇「大家會怎麼選」。

原PO表示，她今年27歲，在台北工作2年，每天清晨趕7點捷運上班，直到加班到晚上9點回家，最晚的情況是工作到11點，睡一下下隔天起床又要繼續拚，如此爆肝月薪能拿到7.5萬元以上，算上加班及年終福利等，可以年薪百萬，前一份工作則早八晚五且從不加班，年薪約60萬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

她感嘆，每天拚命工作的日子，讓她最近開始迷惘了，生活毫無品質可言，「現在薪水高，但看著自己賣給工作一天一天老去，以前可以打扮自己開開心心，現在買衣服的慾望都沒有了，也沒有時間穿」、「好奇，90年代後的大家生活是怎樣的呢，你們會怎麼選擇呢」。

▲▼示意圖,工作,累,成人,業務,商人,事業,疲勞,企業,危機,雇用,無助,鬱悶,辦公室,文件,失敗,亞洲人,絕望（圖／123RF）

▲網友認為「拿命換錢，未來會是拿錢換命，沒有好的生活品質，工作真的可以長久嗎」。（圖／翻攝自123RF）

貼文一出立刻引發網友熱議，「如果六日都可以放假的話，感覺還好」、「還這麼年輕，我會選錢」、「現在高薪才有辦法選擇，有年資後可以換工作，再選正常工時但薪水可能少一點的」、「選高薪加生活品質啊，一堆人選生活品質只是在安慰自己，拿不到高薪才是事實」、「我會選高薪，生活品質退休在說」。

也有人覺得，「沒品質，賺再多錢，後面繳給醫生而已，有屁用嗎」、「選生活品質+1，27歲在南部工作，不用打卡可遲到早退，年薪75萬」、「如果不是真的缺錢，選生活品質」、「妳現在的狀態是拿命換錢，未來會是拿錢換命，沒有好的生活品質，工作真的可以長久嗎」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會發聲明要求道歉

高中生吃速食拒收餐盤　被勸反嗆：顧客就是上帝，自己收是蠢

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價「1碗100元」　業者：漲一點點

故鄉味消失！台南70年老店「月底收攤」　在地人哀嚎：拜託不要啊

快訊／南投19：30發生規模4.0地震　最大震度3級

最快一個月後「檢疫變7天」　陳時中鬆口：確實有753規劃

長榮航空提升貨運運能 　3架波音777-300ER客機改貨機

旅客為拍美照「狂搖桃花樹20秒」　在地人爆氣：快離開我們不歡迎你

PTT支持「恢復一年兵」聲量高　他納悶原因！鄉民點破1關鍵心態

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

林思宇蓋棉被練叫床聲！揪王子、江宏傑當「跑友」　莊凱勛嘆影視環境不夠強壯…拍戲有傷：以為叫敬業

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

ELLA救火坤達爆：昨晚才接吻　周湯豪接「10年前好友」電話露傻笑

桃園「家樂福物流中心」火警　焦黑濃煙狂竄！數公里外可見

曾見證大S具俊曄！黃子佼好奇：電話怎沒刪？　孟耿如怨愛女只像他「希望有第二胎」

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會發聲明要求道歉

高中生吃速食拒收餐盤　被勸反嗆：顧客就是上帝，自己收是蠢

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價「1碗100元」　業者：漲一點點

故鄉味消失！台南70年老店「月底收攤」　在地人哀嚎：拜託不要啊

快訊／南投19：30發生規模4.0地震　最大震度3級

最快一個月後「檢疫變7天」　陳時中鬆口：確實有753規劃

長榮航空提升貨運運能 　3架波音777-300ER客機改貨機

旅客為拍美照「狂搖桃花樹20秒」　在地人爆氣：快離開我們不歡迎你

PTT支持「恢復一年兵」聲量高　他納悶原因！鄉民點破1關鍵心態

選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

人父手機驚現「性侵鱷魚寶寶片」！驚悚人獸交噁翻法官　下場曝光

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會發聲明要求道歉

高中生吃速食拒收餐盤　被勸反嗆：顧客就是上帝，自己收是蠢

聯手逆轉綠軍！汀威迪成唐西奇超強幫手　奇德以後都聽金童的？

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價「1碗100元」　業者：漲一點點

才要推新版動畫…《東京喵喵》作者征海美亞腦出血離世　享年42歲

赤腳打球到MVP！陳將双帶給部落光榮　不愛「最強高中生」稱號

新埔站電扶梯意外「發生近3天才流出影片」　議員質疑北捷反應慢半拍

普丁女兒別墅驚傳遭佔領！入侵者舉「烏克蘭國旗」：歡迎難民入住

整顆頭爆炸！她誤服毒「嘴巴噴火」　下秒冒煙慘死手術台...醫生全看傻

生活熱門新聞

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

中一中學生23頁PPT藏「2張梗圖」　古箏梗超逗趣

3階段變天！入夜狂跌10度

女友目測D罩杯　他約游泳「size縮水了」！真相笑了

台南70年老店「月底收攤」　在地人哀嚎：拜託不要啊

台南「邱家小卷米粉」宣佈漲價！1碗要價100元

油價漲「95能改加92？」　中油解答

他目睹金針菇飯糰藏在這！店員解釋網全挺

王浩宇「爆錯料」傷4學生！台中一中學生會要求道歉

買3雙跟鞋　7天內後悔「退貨遭拒」她傻眼！網轟奧客

明高溫狂飆33°C　鋒面來襲變天時間曝

校方還原「中一中師生對嗆」！

更多熱門

相關新聞

離職前5徵兆，薪水被虧待最多共鳴

離職前5徵兆，薪水被虧待最多共鳴

農曆年後可說是離職高峰，再加上《職場人Workworks》曾提及的全球「大辭職潮」，不少企業應該對於人才流失都很有感！前陣子，徵才網站《104人力銀行》和《yes123》都對離職原因做了調查統計，編輯加以統整為下列名單，哪些是上班族離職徵兆？

30秒心測選「常用的辦公室文具」

30秒心測選「常用的辦公室文具」

「動物園心理測驗」，秒測你是否該換工作

「動物園心理測驗」，秒測你是否該換工作

業務妹被炒掉2次：我有熱忱！老鳥殘酷打臉

業務妹被炒掉2次：我有熱忱！老鳥殘酷打臉

8種不得老闆緣的舉動　無望升遷

8種不得老闆緣的舉動　無望升遷

關鍵字：

工作爆肝

讀者迴響

熱門新聞

馬斯克約普丁單挑！「賭注是烏克蘭」

辣妹開房「蒙眼啪啪」　激戰一半捅脖

800萬All in金融股後辭職！1個月後現況曝

傳戰死烏克蘭…韓網紅李根大尉「17小時前已讀IG私訊」！

明起自備環保杯「到7-11、全家」免費喝飲料

他頭撞傷就醫沒事…隔天亡！醫嘆「急診陷阱」

快訊／板南線「手扶梯失速」驚悚影片曝光

2男罹癌王！醫驚見「5大共通點」：下巴快掉下來

「台灣最冷門車」是哪一牌？

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

獨家／恭喜！林珈安白色情人節「宣布懷二胎」

「房價爆衝2000萬↑」他不在意！　曝1觀念懂了輕鬆買

以為認養小黑貓　回家驚覺被騙　

中國疫情擴散！27省區淪陷

小S瘦回巴掌臉！親曝「一日瘦身菜單」

更多

最夯影音

更多
新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用

新埔站電扶梯突失速「倒退嚕」　30人慘摔！北捷：查明前不啟用
北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

北捷新埔站11日手扶梯失速的畫面曝光

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

麻雀成精啦！高清版說坐下 媽嚇傻眼：代替我教狗狗XD

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

爸出車禍撐拐杖「堅持遛3狗」　牠一改暴衝本色！頻回頭關心

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

跑步機運行中...妹子誤踩遭甩飛　屁股重摔在地！狂跺腳塞奶求助

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面