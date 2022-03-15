選擇「北漂爆肝」年薪100萬！除了睡就是工作　生活0品質讓她迷惘

▲爆肝年薪百萬vs.早八晚五60萬，她求問「大家會怎麼選」。（圖／翻攝自pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名女網友在Dcard表示，她北上台北工作已經2年，每天趕早上7點的捷運上班，晚上經常忙到11點才回家，儘管可以年薪百萬，生活卻因此毫無品質，讓她最近相當迷茫，相較以前的工作，雖然年薪才60萬，但卻擁有高品質的生活，讓她好奇「大家會怎麼選」。

原PO表示，她今年27歲，在台北工作2年，每天清晨趕7點捷運上班，直到加班到晚上9點回家，最晚的情況是工作到11點，睡一下下隔天起床又要繼續拚，如此爆肝月薪能拿到7.5萬元以上，算上加班及年終福利等，可以年薪百萬，前一份工作則早八晚五且從不加班，年薪約60萬。

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她感嘆，每天拚命工作的日子，讓她最近開始迷惘了，生活毫無品質可言，「現在薪水高，但看著自己賣給工作一天一天老去，以前可以打扮自己開開心心，現在買衣服的慾望都沒有了，也沒有時間穿」、「好奇，90年代後的大家生活是怎樣的呢，你們會怎麼選擇呢」。

▲網友認為「拿命換錢，未來會是拿錢換命，沒有好的生活品質，工作真的可以長久嗎」。（圖／翻攝自123RF）

貼文一出立刻引發網友熱議，「如果六日都可以放假的話，感覺還好」、「還這麼年輕，我會選錢」、「現在高薪才有辦法選擇，有年資後可以換工作，再選正常工時但薪水可能少一點的」、「選高薪加生活品質啊，一堆人選生活品質只是在安慰自己，拿不到高薪才是事實」、「我會選高薪，生活品質退休在說」。

也有人覺得，「沒品質，賺再多錢，後面繳給醫生而已，有屁用嗎」、「選生活品質+1，27歲在南部工作，不用打卡可遲到早退，年薪75萬」、「如果不是真的缺錢，選生活品質」、「妳現在的狀態是拿命換錢，未來會是拿錢換命，沒有好的生活品質，工作真的可以長久嗎」。

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