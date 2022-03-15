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快訊／第4輪談判技術性暫停　法新社：澤倫斯基暗示「可能有突破」

▲▼俄烏第4輪會談恐卡關！烏國代表：雙方溝通困難但持續談判。（圖／翻攝自推特）

▲俄烏第4輪談判技術性暫停，於15日繼續談判。（圖／翻攝自推特）

記者趙蔡州／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭14日進行第4輪談判。烏克蘭總統府顧問、談判代表波多列亞克（Mykhailo Podolyak）14日晚間表示，談判已「技術性暫停」，將於15日繼續。

波多列亞克14日晚間9時55分在推特表示，為讓小組成員有更多的時間準備、確定一些個別的「定義」，談判「技術性暫停」直到明天。他強調，第4輪談判並未結束，明天將會繼續。

根據《法新社》報導，烏克蘭總統澤倫斯基稍早曾表示，為讓這次的入侵戰爭找出外交解決方案，烏克蘭正在與俄方進行艱難的談判，被認為是暗示這次談判可能出現新的突破。

波多列亞克稍早在推特曝光談判情況時，也指出雙方溝通困難，原因是政治體制差異太大。

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