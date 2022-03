普丁女兒別墅驚傳遭佔領！入侵者舉「烏克蘭國旗」：歡迎難民入住

▲普丁二女兒別墅傳遭佔領。(圖/翻攝自推特)

記者閔文昱/綜合報導

烏俄戰爭進入第19天,俄羅斯的侵烏行動廣受國際譴責與制裁,如今甚至傳出,有激進份子闖入盛傳為俄羅斯總統普丁的二女兒,卡特琳娜(Dr Katerina Tikhonova)位於法國的別墅,並高舉烏克蘭國旗,歡迎烏克蘭難民前往居住。

綜合外媒報導,近日有傳聞指出,卡特琳娜在法國比亞里茨的別墅,遭到法國激進份子皮耶爾•阿夫納(Pierre Afner)闖入,就連房內格局都被公開。只見一名男子在一處別墅前與烏克蘭國旗合照,還透露已為別墅換了門鎖,房內一共有8間臥室和3間浴室,「隨時歡迎烏克蘭難民前往居住。」

▲莫斯科大學複雜系統數學研究所副所長卡特琳娜(Dr Katerina Tikhonova)被認為是普丁的女兒。(圖/路透)

消息曝光後,馬上在推特引發瘋傳,許多網友紛紛表示「絕對支持佔領他們家全世界的資產」、「坐而言不如起而行,厲害」、「他太勇敢,真的非常勇敢」、「做得太好了」、「這間別墅應該被扣押,當作制裁的一部分,馬克宏硬起來」。不過據報導指出,阿夫納13日上午已遭到警方逮捕。

事實上,俄羅斯總統普丁在政壇叱吒風雲,對家庭生活卻始終保持神祕,僅承認膝下有女,而35歲的卡特琳娜就是傳說中的二女兒。據了解,她原本是一名舞者,之後成為數學家,現任莫斯科大學複雜系統數學研究所副所長,被認為是普丁和前妻柳德米拉(Lyudmila)的女兒。她日前才在俄國國家電視台的聖彼得堡國際經濟論壇亮相,值得注意的是,普丁就是主講人。

French activist Pierre Afner entered the villa of Putin's daughter Alta Mira in Biarritz changed the locks, and declared the villa was ready to accept Ukrainian refugees.



The villa has eight bedrooms and three bathrooms pic.twitter.com/OWCqghHtdx