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馬斯克約普丁單挑「賭注是烏克蘭」！網一面倒：30秒內結束

▲▼特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

記者閔文昱／綜合報導

烏俄戰爭進入第19天，俄羅斯的侵烏行動廣受國際譴責與制裁，而全球首富、美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今（14日）也在社群平台向俄羅斯總統普丁發出戰帖，要求來一場以「烏克蘭作為賭注」的單挑。

馬斯克14日在推特發文表示，「我在此向普丁發起一場一對一的決鬥挑戰，賭注是烏克蘭」，並在底下留言標註俄羅斯總統的帳號，詢問「你同意接受這場戰鬥嗎？」強調自己相當認真。文章一曝光，短短2小時就吸引了13.3萬人按讚，2萬多人轉發。

▲▼普丁於索契參與柔道訓練，與多名選手對練。（圖／路透社）

▲普丁擁有柔道黑帶，對於各種動作相當熟練。（圖／路透社）

不過，由於普丁是情報員出身，甚至還曾在2014年獲得柔道8段，讓不少網友紛紛替馬斯克捏一把冷汗，表示「兄弟，我當然希望你贏，但現實是…」、「我猜你30秒內就會被放倒了」、「不管你喝了什麼都給我來一點」、「人家就算69歲你也不一定打的贏」、「普丁是柔道黑帶，請你三思啊…」

事實上，烏克蘭政府網站先前遭到俄羅斯駭客攻擊時，馬斯克就霸氣力挺，啟動星鏈服務全面支援烏克蘭。而當俄羅斯聯邦航太局（Roscosmos）警告，會將這個月底結束任務的美國太空人海伊（Mark Vande Hei）遺棄在太空時，馬斯克也回擊，如果俄羅斯人將海依丟在太空，就派出SpaceX火箭拯救他。

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ET快訊
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