烏俄第4輪談判「最新畫面曝光」　烏克蘭代表直言：雙方溝通困難

俄羅斯入侵烏克蘭戰爭持續,雙方於台灣時間14日下午4點30分開始第4次談判。烏克蘭談判代表波多列亞克(Mykhailo Podolyak)稍早在推特曝光談判進度,表示雙方溝通困難,目前仍在持續談判中。

烏克蘭談判代表波多列亞克14日晚間在推特發文,曝光目前與俄羅斯的談判結果。他說,雙方積極表達彼此的立場,儘管陷入了溝通困難,但仍在持續談判中,爭執的原因是政治體制差異太大。

▲波多列亞克在推特PO出視訊談判的照片。(圖/翻攝自推特)

波多列亞克在談判前曾說,烏克蘭第四輪談判中的唯一訴求是,「要求俄軍立即停火、全面撤軍,並做出安全承諾」。他強調,烏克蘭堅持停火的立場一直沒有改變,只有俄羅斯先停火,才能開始討論未來的關係。

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP