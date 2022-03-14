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俄羅斯稱消滅180名外國志願軍　烏克蘭否認

▲南韓76萬YouTuber「李根大尉」至今5天沒消息，網路社群瘋傳他已戰死烏克蘭。（圖／翻攝自Instagram／rokseal）

韓國有76萬粉絲的YouTuber「李根大尉」(右)至今5天沒消息，網路社群瘋傳他已戰死烏克蘭。（圖／翻攝自Instagram／rokseal）

國際中心／綜合報導

美國「有線電視新聞網」(CNN)13日報導，針對俄國防部宣布俄軍透過精確打擊，已消滅多達180名外國援烏志願軍的說法，烏克蘭方面否認，指稱是「純粹的俄羅斯宣傳」。

13日稍早時，俄羅斯國防部發言人科納申科夫(Igor Konashenkov)在記者會上說，「3月13日上午，我方高精準度的遠端武器打擊了位於斯塔里奇村(Starichi)的烏克蘭武裝部隊訓練中心和雅沃爾斯基(Yavorovsky，烏國名稱是亞沃洛夫)軍事訓練場。基輔當局在這些設施裡安排了一個外國雇傭兵(志願軍)的訓練和協調點，然後將雇傭兵派往對俄方採取敵對行動的地區，並設置了一個儲存外國武器和軍事裝備的基地。由於我方這次打擊，多達180名外國雇傭兵和大量外國武器被清滅。消滅抵達烏克蘭境內的外國雇傭兵的行動還會持續下去。」

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

針對科納申科夫這番發言，烏克蘭國防部發言人盧布科夫斯基(Markiyan Lubkivsky) 告訴CNN說：「這並非事實，純粹是俄羅斯的大外宣。」他進一步指出，目前還沒有證實在亞沃洛夫(Yavoriv)軍事基地的死者當中有外國人。

稍早前多家外媒報導稱，烏克蘭國防部長列茲尼科夫(Oleksii Reznikov)透露，烏克蘭的亞沃洛夫軍事訓練場當天凌晨遭到空襲，該地點有外國軍事教官在裡面工作。此一事件目前造成至少35人死亡，134人受傷。

據了解，該處軍事訓練場靠近北約國家波蘭邊境，被稱為「國際維和與安全中心」，美國等北約國家經常派來軍事教官，協助訓練烏克蘭軍人。該訓練場還常被用於北約國家聯合軍演。

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

另一方面，韓國有76萬粉絲的38歲網紅「李根大尉」(이근대위)之前進入烏克蘭，自願加入外籍志願軍兵團對俄作戰。日前韓國網路論壇瘋傳一張以烏克蘭文和韓文所寫的PO文截圖，指「李根大尉」已經戰死。

對此，韓國媒體經追查後報導，原文部分有些不流暢，疑似是先寫好韓文再用自動翻譯器翻成烏克蘭文，推測是假新聞。

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