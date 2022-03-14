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車諾比核電廠人員「身心俱疲」停止安全維修　國際原能總署證實

▲車諾比核電廠外觀畫面。（圖／達志影像／美聯社）

▲車諾比核電廠外觀。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社維也納13日綜合外電報導

國際原子能總署（IAEA）今天表示，烏克蘭車諾比（Chernobyl）核電廠人員身心俱疲，已停止安全相關設備的修理和維護工作。美國有線電視新聞網（CNN）報導，IAEA在聲明中說，烏克蘭主管機關通知IAEA，車諾比核電廠人員不再進行維修工作，「部分原因是他們在不停工作近3週後身心俱疲」。

烏克蘭國家能源公司（Ukrenergo）今天稍早表示，已完成維修工作，車諾比核電廠電力恢復。IAEA引述烏克蘭主管機關表示，自俄軍2月24日進入廠區前一天以來，211名技術人員和警衛人員一直無法輪班。IAEA說：「主管機關與工作人員沒有直接聯繫，但會從廠外的車諾比核電廠管理層接獲訊息。」

IAEA署長葛羅西（Rafael Mariano Grossi）說：「這座設施的人員面臨日益嚴峻的形勢，加上與現場聯繫相關問題持續存在，以及現已解決的斷電問題，使得IAEA確保烏克蘭核電廠安全和保安的計畫更形緊迫。」

聲明說，葛羅西提出一個架構能讓IAEA為烏克蘭所有核設施的安全和保安運作提供技術和其他援助。聲明還說，葛羅西上週分別與烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）和俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）討論此事。

他說：「我們經不起再浪費時間。IAEA隨時準備根據我們提出的架構立即行動，但需要衝突各方同意才能實施。一旦簽署協議，我們才會向烏克蘭核設施提供援助。我正盡一切所能盡快實現這個目標。」

 

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