快訊／烏克蘭唯一談判訴求曝光！　要求俄羅斯「立即停火」全面撤軍

▲烏俄14日將進行視訊談判。圖為雙方首次談判畫面。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭與俄羅斯最新一輪談判將於當地時間14日上午10時30分登場。根據《法新社》報導，烏克蘭談判代表波多列亞克表示，目前烏方在第四輪談判中的唯一訴求是，「要求俄軍立即停火、全面撤軍，並做出安全承諾。」他指出，烏克蘭堅持停火的立場保持不變，後續才能就未來關係進行談判。

波多列亞克（Mykhailo Podolyak）稍早表示，此輪談判將是「具建設性的」，這是迄今為止最為樂觀的一次評估，有望增加烏俄雙方在外交上的進展，「俄羅斯已經開始進行建設性對話，我認為我們將在幾天之內取得部份成果。」