俄羅斯狂招敘利亞傭兵！月薪最高僅1.7萬　烏克蘭外籍兵達2萬人

▲「瓦格納」集團是俄羅斯相當有名且神祕的傭兵組織。（圖／翻攝自telegram）



記者張方瑀／綜合報導

烏俄戰爭進入第19天，先前曾傳出俄羅斯招募最神秘的傭兵組織「瓦格納」成員到前線作戰。外媒報導指出，莫斯科在敘利亞開設了14個招募中心，準備雇用大量敘利亞傭兵，而這些傭兵的月薪約在300至600美元（約台幣8556至1萬7113元）。同樣求助海外的烏克蘭，目前已經有2萬名外籍士兵自願投入前線。

根據《耶路撒冷郵報》報導，烏克蘭情報部門稱，俄羅斯在敘利亞的大馬士革、阿勒坡等城市開設了至少14個傭兵招募站，在訓練結束用透過兩架Tu-134（最多載80人）和Tu-154（最多載180名人）飛機，將傭兵送往敘利亞境內的赫梅明（Khmeimim），再到莫斯科的契卡洛夫斯基（Chkalovsky）空軍基地，最後投入烏俄戰爭。

報導指出，這些傭兵一個月的薪資約在300至600美元，預計會在前線使用重型火砲和狙擊武器。先前也有消息指出，俄羅斯正從傭兵組織「瓦格納」（Wagner Group）招募成員，計畫將其1000名傭兵派往基輔。

事實上，烏克蘭在戰爭期間也持續招募外國士兵，烏克蘭武裝部隊總參謀部（General Staff of Armed Forces of Ukraine）14日表示，目前已經有2萬名外國士兵申請加入烏克蘭外國軍團（foreign legion），這些志願士兵來自51個不同國家，大多擁有豐富實戰經驗。