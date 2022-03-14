辣妹主動邀約開房大玩「蒙眼啪啪」　男激戰一半突然被捅脖爆血

▲女邀約男子開房，拿出預藏的刀狂捅脖子。（圖／翻攝自Facebook）

記者李振慧／綜合報導

美國拉斯維加斯21歲女子妮卡(Nika Nikoubin)上網約男網友一起開房間，進房後她要求對方關燈並且蒙眼激戰，沒想到進行一半時，突然拿出一把刀猛刺對方脖子，而她被捕後竟表示，這麼做是為了替美軍暗殺的伊朗指揮官蘇萊曼尼(Qasem Soleimani)復仇。

亨德森(Henderson)警方表示，事件5日發生在拉斯維加斯市區的日落車站飯店(Sunset Station Hotel)，受害男子指稱，和妮卡開房時，她先是要求關燈，進行一半又說要蒙住眼睛，沒想到答應後突然覺得脖子很痛，嚇得立即逃出房間報警。

妮卡被捕後表示，她得知蘇萊曼尼的事情後覺得「世界很不公平」，所以她想復仇，才會用刀朝男子脖子刺了2下，但她只是想讓對方受傷，沒有要把人殺死的意圖。據了解，蘇萊曼尼是伊朗伊斯蘭革命衛隊少將，負責伊斯蘭共和國(Islamic republic)對外行動，2020年1月遭美軍無人機攻擊殺害。

妮卡依謀殺未遂罪被捕，預計本月24日出庭參與聽證會，根據她的臉書資料顯示，2020年曾在加州大學洛杉磯分校就讀大三，之前還擔任社團啦啦隊隊長，警方目前未對外公布受傷男子情況。