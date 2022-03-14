伊朗死亡威脅太恐怖！美國24小時「保護蓬佩奧」　1個月噴5700萬

▲美國前國務卿蓬佩奧今年3月初曾訪台。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國駐伊拉克艾比爾（Erbil）領事館附近曾於13日遭到導彈襲擊，事後伊朗承認發射導彈，不過目標並非針對美國。然而，在川普政府時期執行「伊朗政策」的國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）以及伊朗政策特別代表胡克（Brian Hook），卻被爆出至今為止仍接受美國國務院安排保護，每月費用超過200萬美元（約新台幣5703萬元）。

根據《美聯社》報導，美國國務院在一份報告中向國會表示，從2021年8月至2022年2月期間，保護前國務卿蓬佩奧、前伊朗政策代表胡克的費用至今總共使用1310萬美元（約新台幣3.7億元），而這份日期為2月14日、標示為「敏感但非屬機密」的報告由《美聯社》於3月初取得。

蓬佩奧與胡克在川普政府時期，為了符合職務本身要求，向伊朗施加「最大壓力」，包括施加強而有力的制裁行動，成為象徵制裁伊朗的熟面孔。美國情報機關評估後表示，這導致兩人卸任、離開美國政府後，始終受到來自外國勢力、外國勢力代理人「嚴重且可信」的死亡威脅。

該份報告指出，蓬佩奧身為川普政府時期的國務卿，在卸任後自動獲得美國國務院外交安全局（Bureau of Diplomatic Security）長達180天的保護；不過報告中稱，現國務卿布林肯多次將保護延長60天，原因是蓬佩奧在國務院任職時的職責引發外國勢力的威脅。

不過，最新的60天延長期限即將到期，且特別保護預算將在今年6月耗盡，若有延長保護的必要，需要挹注新的資金。對此，美國國務院、國家情報總監（DNI）必須在3月16日以前決定是否將再次延長保護期限。

據悉，蓬佩奧在川普政府時期推動對伊朗實施強而有力的制裁，包括將伊朗納入「恐怖主義國家」名單、認定伊朗伊斯蘭革命衛隊為「外國恐怖組織」；直到拜登政府時期，現任美國官員表示，伊朗不斷要求美國取消川普政府時期的所有制裁。

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