俄狂轟婦幼院！孕婦下身爆血悲喊「殺了我」　醫急搶救仍母子雙亡

▲馬力波一名孕婦在俄軍的空襲中受重傷，經醫師搶救後仍不幸母子雙亡，下同。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／綜合報導

烏克蘭馬力波（Mariupol）一家婦幼醫院日前遭俄軍空襲後，不少受傷孕婦倉皇逃生的畫面就在網上瘋傳。院方最近證實，一名孕婦被救出後，因為「盆骨碎裂脫落」，院方只好為她剖腹，引產腹中嬰兒。可惜，儘管醫護人員已盡全力搶救，這名孕婦與腹中嬰兒最後還是落得「母子雙亡」的下場，令人唏噓。

據美聯社等外媒報導，馬力波婦幼醫院日前遭俄軍襲擊後，美聯社記者在現場拍到照片，顯示一名孕婦在5名烏克蘭急救人員的幫助下，從醫院的殘垣斷瓦中被救了出來。當時，躺在擔架上的孕婦已身受重傷，鮮血不斷湧出她的下半身，而孕婦的臉色也十分蒼白。

這名孕婦隨後被緊急送到一家離前線更靠近的醫院。外科醫師馬林（Timur Marin）發現，孕婦的臀部已在襲擊中被壓碎，盆骨也早已脫落，權衡之下，院方只能替她進行剖腹引產，並在關鍵時刻選擇「保大不保小」，才能保全孕婦的性命。

報導稱，這名孕婦在得知自己有可能會失去孩子時，大聲地哭喊，「殺了我吧，求求你們」，希望醫護人員保住孩子的性命。不過馬林表示，醫師通過剖腹產將嬰兒接生出來時，小孩早已沒有生命跡象，因此他們只能將注意力集中在母親身上，可惜，儘管醫護人員全力搶救了30分鐘，孕婦最後還是不幸身亡。

▲烏克蘭網紅受傷的照片被俄方指控造假，但烏克蘭卻表示，她已順利分娩，下同。（圖／達志影像／美聯社）

這起空襲爆發後，網上就流出不少令人心酸的現場照片，除了有受傷孕婦躺在擔架上被救出外，還可見一名孕婦滿臉是血、扛著行囊走下碎石遍布的醫院階梯，引發大眾批評俄軍違反人道主義。俄方駐英大使館隨後在推特指控，這是烏克蘭精心策劃的假新聞，稱受傷孕婦是由美妝網紅維什吉爾斯卡婭（Mariana Vishegirskaya）所扮演的。

隨後，維什吉爾斯卡婭在網上秀出照片，聲稱自己平安誕下一個健康的女嬰，並還原空襲發生時的現場狀況，聲稱當時「玻璃、窗戶和牆壁全都炸開了，我們躺在病房裡根本來不及逃生，我們完全不知道發生了什麼事，有些人甚至連穿好衣服的時間都沒有」。

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