英媒：女王連走路都出問題！無法親自遛狗　接連缺席重要儀式

▲英國女王伊莉莎白二世在2月16日於溫莎城堡會見國防大臣時拄著拐杖。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）近日缺席英國聯邦日慶祝儀式，又傳出可能無法出席已故夫婿菲利普親王的紀念活動，讓外界開始擔心女王的身體狀況。英國媒體指出，下個月將滿96歲的女王健康狀況已大不如前，現在連能否走路都出現問題。

根據《太陽報》報導，在白金漢宮日前宣布由查爾斯王儲（Prince Charles）代替女王出席14日在西敏寺舉行的英國聯邦日慶祝儀式後，又有消息傳出，女王可能會缺席在3月29日舉行的菲利普親王紀念活動。

女王的助手透露，下個月將滿96歲的女王剛從新冠肺炎中康復，但現在身體依舊非常虛弱，甚至無法親自遛狗，連走路都出了問題，「女王在遇到壓力時都會帶她心愛的狗出門，在菲利普親王生病和去年過世後，女王幾乎每天都帶著牠們出門。」

▲英國女王伊莉莎白二世與她飼養的柯基犬。（圖／取自The Royal Family）



為了讓女王能順利出席菲利普親王的紀念儀式，白金漢宮將儀式縮短到50分鐘，並在女王的座位附近開闢了側門，這樣她就不必長時間步行。王室專家西薇德（Ingrid Seward）表示，紀念儀式對女王來說非常重要，「女王陛下很像她的母親，她不喜歡坐輪椅，所以在上了年紀之後，她會盡量慎選和突出自己出席公開場合的形象。」

王室傳記作者朱諾爾（Penny Junor）則說，「女王是非凡的，她多年來她一直保持精力充沛的狀態，但我們必須記住，她已經95歲了，她不是超人。」朱諾爾提到，透過Zoom視訊畫面可以發現，女王的精神狀況還是很好，「但是要求她出席需要步行或上下台階的活動已經不再可行了。」