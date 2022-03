24hrs找到3顆！500kg巨型飛彈射民宅畫面曝光　俄兵坦承用真空彈

▲畫面顯示,拆彈小組正在把巨型飛彈從民宅中取出。(圖/翻攝自Twitter)

記者李振慧/綜合報導

俄羅斯軍隊持續對烏克蘭民宅砲轟,讓距離基輔約145公里的切爾尼戈夫市(Chernihiv)不斷找到俄軍未爆彈,最新消息指出,當地緊急服務中心一天內就從民宅回收了3顆500公斤的OFAB-500巨型飛彈,畫面令人怵目驚心,更有消息傳出,俄軍曾對當地使用真空彈。

影片中可看到,拆彈專家正在小心翼翼,把一顆重達500公斤的巨型飛彈從一處民宅窗戶中取出,好不容易把炸彈取出後,再用起重機緩緩放置到卡車上,最後總算順利把飛彈帶離現場。

▼俄製OFAB-500飛彈,由於破壞力強大,通常用來轟炸軍事工業設施。(圖/翻攝自Twitter)

烏克蘭國家緊急服務中心(DSNS)表示,這顆飛彈是在切爾尼戈夫市所找到的3顆未爆彈之一,該城市約29萬市民居住,拆彈專家卻在24小時內就找到3顆未爆彈,「我們的人正在小心勤奮地工作著,已經預想得到在我們獲勝後,還要花很多時間才能徹底清掉這些俄羅斯送來的『禮物』」。

自從烏俄開火以來,位於基輔附近的切爾尼戈夫市一直連續慘遭俄軍砲擊,《烏克蘭真理報》報導,被俘虜的俄羅斯士兵古巴列夫(Sergei Gubarev)坦承,他4日奉命對該市進行攻擊時,曾使用被《日內瓦公約》明文禁止的真空彈。真空彈引爆後,將吸入周邊氧氣導致高溫爆炸,破壞持續時間比傳統炸彈更久,甚至蒸發人體。

a huge bomb taken out of the window of a house in Chernihiv. These are things Russians use to bomb our cities pic.twitter.com/ir7Z75HkMo