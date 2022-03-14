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24hrs找到3顆！500kg巨型飛彈射民宅畫面曝光　俄兵坦承用真空彈

24小時內找到3顆！　俄軍500公斤巨型飛彈「OFAB-500」射進民宅。（圖／翻攝自Twitter）

▲畫面顯示，拆彈小組正在把巨型飛彈從民宅中取出。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

俄羅斯軍隊持續對烏克蘭民宅砲轟，讓距離基輔約145公里的切爾尼戈夫市(Chernihiv)不斷找到俄軍未爆彈，最新消息指出，當地緊急服務中心一天內就從民宅回收了3顆500公斤的OFAB-500巨型飛彈，畫面令人怵目驚心，更有消息傳出，俄軍曾對當地使用真空彈。

影片中可看到，拆彈專家正在小心翼翼，把一顆重達500公斤的巨型飛彈從一處民宅窗戶中取出，好不容易把炸彈取出後，再用起重機緩緩放置到卡車上，最後總算順利把飛彈帶離現場。

▼俄製OFAB-500飛彈，由於破壞力強大，通常用來轟炸軍事工業設施。（圖／翻攝自Twitter）

24hrs找到3顆！巨型飛彈「OFAB-500」射進民宅　俄兵坦承用真空彈。（圖／翻攝自Twitter）

烏克蘭國家緊急服務中心(DSNS)表示，這顆飛彈是在切爾尼戈夫市所找到的3顆未爆彈之一，該城市約29萬市民居住，拆彈專家卻在24小時內就找到3顆未爆彈，「我們的人正在小心勤奮地工作著，已經預想得到在我們獲勝後，還要花很多時間才能徹底清掉這些俄羅斯送來的『禮物』」。

自從烏俄開火以來，位於基輔附近的切爾尼戈夫市一直連續慘遭俄軍砲擊，《烏克蘭真理報》報導，被俘虜的俄羅斯士兵古巴列夫(Sergei Gubarev)坦承，他4日奉命對該市進行攻擊時，曾使用被《日內瓦公約》明文禁止的真空彈。真空彈引爆後，將吸入周邊氧氣導致高溫爆炸，破壞持續時間比傳統炸彈更久，甚至蒸發人體。

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