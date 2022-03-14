逼真過頭！正妹玩VR連人帶機甩出去　2800萬人笑噴：3D體驗變5D

實習記者廖翊慈／綜合報導

虛擬實境（VR，Virtual Reality）近年來蓬勃發展，推出的體驗項目常讓人有身歷其境的震撼感受。國外有網友分享一段女玩家體驗VR遊戲的影片，因為「逼真過頭」讓2800多萬人笑噴直呼「3D體驗變5D」。原來她在玩VR時機器撞到一旁的紅龍柱，導致機身整台翻覆，坐在上頭的她甚至沒察覺，讓千萬網友笑翻，「真的置身其中」。

根據《鏡報》報導，國外網友「@carlos_xchels」日前在抖音（TikTok）上傳一段影片，影片畫面中可以看到，一名年輕妹子坐在機器上頭帶著VR眼鏡，滿心期待地準備體驗遊戲，沒想到機器一個側身，撞到了一旁的紅龍柱，整台機器帶著該名妹子倒了過去。

▲正妹玩VR連人帶機一起甩出去。（圖／取自TikTok@carlos_xchels）

讓眾人詫異的是，該名妹子因為身上繫著安全帶，所以沒有飛出去，但她似乎沒有察覺自己整個翻了過去，加上她臉上的3D眼鏡仍然牢牢的戴著，因此當下認為這是體驗的一部分效果，整個人毫不知情繼續坐在上頭，絲毫不知道自己在現實中發生了意外。

這部7秒的影片至今已吸引2800萬次觀看數，許多網友笑噴直呼，真的身歷其境，「當他還是以為是5D特效」、「女：感覺如此真實彷彿置身其中」、「直到拍攝者跑過去，我才發覺不太對」、「沉靜式體驗」、「花一樣的錢不一樣的體驗」、「超真實傷害」。