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俄「動用化武」黑歷史！放毒氣犧牲120人質　敘利亞1700人瞬間慘死

▲▼俄軍車。（圖／路透）

▲西方國家紛紛警告，他們擔心俄羅斯恐怕在烏克蘭使用化學武器。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

西方各國紛紛警告，俄羅斯可能謊稱烏克蘭及西方盟友擁有生化武器，作為藉口發動類似攻擊。《天空新聞》報導，儘管俄國簽署1997年《禁止化學武器公約》，卻仍多次使用化學武器，包括2002年莫斯科歌劇院挾持案，施放毒氣犧牲至少120名人質，也曾在敘利亞內戰一次奪走至少1700條人命。

【俄羅斯曾經使用哪些化學武器？】

2002年10月23日，40多名綁匪闖入一間莫斯科歌劇院，挾持超過850名人質，要求俄軍撤出車臣共和國。10月27日，當地軍警使用含鴉片類止痛藥卡芬太尼（carfentanil）毒氣，麻醉室內所有人，之後強行攻堅。該物質藥效比嗎啡還要強10000倍，導致120名人質死亡。

2004年，烏克蘭親西方總統尤申科（Viktor Yushchenko）打敗了普丁青睞的候選人，不久後被發現中毒。他及時獲救後指控俄羅斯犯案，接受診斷後，發現毒物竟是類戴奧辛物質中毒性最強的TCDD。

俄國介入敘利亞內戰，支持總統阿薩德（Bashar al-Assad）並且大規模使用化武。根據研究估算，內戰期間至少發生85次化武攻擊，最嚴重事件為2013年8月的古塔大馬士革（Ghouta）攻擊案，多達1700人死於沙林神經毒劑，受害者逃離家園途中，竟猛然倒下、口鼻冒泡，最終窒息而死。

▲▼俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）（圖／路透）

▲俄羅斯反對黨領袖納瓦尼（Alexei Navalny）2020年也遭投毒。（圖／路透）

俄羅斯也多次毒害逃亡海外的通緝者。2006年11月，投奔英國的前蘇聯國家安全委員會（KGB）間諜李維寧科（Alexander Litvinenko）在倫敦一間飯店被俄國特務毒死，他的茶被摻入高放射性化學物質釙-210，三周後死於急性輻射中毒。

2018年3月，成為英國間諜的前俄羅斯軍官史柯里帕（Sergei Skripal）父女被神經毒劑諾維喬克（Novichok）毒害，2人皆倖存下來。

2020年8月，俄羅斯知名反對派人士納瓦尼（Alexei Navalny）搭機返回莫斯科時遭投毒，他前往柏林接受治療後康復，並且被當地5間實驗室證實，遭受諾維喬克毒害。

▲▼烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）。（圖／達志影像／美聯社）

▲烏克蘭南部城市馬力波（Mariupol）持續遭受俄軍轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

【俄羅斯可能在烏克蘭使用什麼武器？】

敘利亞政府每次實施化武攻擊時，總統阿薩德都會宣稱伊斯蘭國（ISIS）或蓋達組織首先持有這類武器，這一套模式也被視為俄羅斯的典型「劇本」。

前英國情報官員斯蒂爾（Christopher Steele）被問及俄羅斯的「劇本」時表示，「我完全不會排除這種可能性。我認為，隨著俄軍陷入困境，而且顯然沒有實現軍事目標，你很可能看到更多無差別濫殺及轟炸，可能還會使用化武。」

生化武器歷史專家艾德華茲（Dr Brett Edwards）也指出，「俄羅斯反覆謊稱敘利亞出現化學武器，同時與使用化學武器的敘利亞政府攜手合作。在這個背景下，我們知道俄羅斯會在這些問題上撒謊。」

不過，艾德華茲表示，俄國簽署《禁止化學武器公約》後，已經接受實地檢查及調查，銷毀大量化武庫存，因此不具備在戰爭中使用化武的能力。而且，如果俄軍要在烏克蘭使用類似武器，將會出現專業單位大規模動員的情報，但是目前並未發生。

儘管如此，艾德華茲仍認為，俄羅斯可能利用《禁止化學武器公約》的檢查盲點，小規模生產並且使用化武，「我們有充分理由相信，俄羅斯有小規模的神經毒劑生產，但這與化學戰所需的噸數沒有任何關係，遠遠沒有達到西方一直在談論的規模。」他擔心，催淚瓦斯、鴉片類物質等失能性毒劑可能造成更大範圍的傷害，甚至侵犯人權。

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