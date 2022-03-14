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俄羅斯機長「反戰廣播」爆紅　稱在烏開戰是「犯罪」網讚他超勇敢

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯當局控制媒體輿論並實施言論審查。不過，網路上最近卻流傳一段影片，一名俄國機長在機上透過廣播表示，俄羅斯在烏克蘭發起的戰爭是一種「犯罪」（crime），須盡一切努力讓它停止，但不要仇視俄羅斯人。影片中在鏡頭外還能聽見部分掌聲，網友大讚這名機長是「勇敢的英雄」。

▲▼一名俄羅斯機長在機上廣播稱，俄方在烏克蘭開戰是「罪行」。（圖／翻攝自推特@PjotrSauer）

▲一名俄羅斯機長在機上廣播批評，俄方對烏克蘭開戰是「罪行」。（圖／翻攝自推特@PjotrSauer）

綜合外媒報導，烏克蘭外交官謝爾巴（Olexander Scherba）表示，這名機長是俄國最大的俄羅斯航空（Aeroflot）旗下的廉航公司勝利航空（Pobeda）的所屬員工，不過詳細身分並未被揭露。

這則影片據信是拍攝於一架飛往土耳其安塔利亞（Antalya）的飛機上，當機長透過對講機廣播，指責俄國在烏克蘭發起戰爭是一種「犯罪」時，可以聽見一旁有人為他鼓掌。他表示，「我認為明智的公民會同意我的觀點，並盡一切努力讓戰爭停止。」最後還提醒乘客，不應該「仇視」俄羅斯人，可能有部分是隱性的聲浪。

這段影片在推特上已近230萬觀看次數，也有人將影片上傳YouTube，許多網友大讚這名機長，「勇敢的英雄，像這樣的人願意為自由付出代價」、「謝謝你能為此發聲，太棒了」、「在俄羅斯境內這種說法招致負面後果，很少能看到像這樣反戰的公民」。

另外，有人擔心可能他會被捕，「他做了一件光榮的事，希望在這之後仍能安全」。也有網友表示，很高興能聽到鏡頭外傳出零星的掌聲，「根據俄羅斯媒體報導以及俄國民眾現在表達觀點的方式，我本來以為他至少會受部分人的嘲弄。」

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