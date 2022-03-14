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法務部研議檢察人事改革　劍青檢改：勿走「萬年二審」回頭路

▲▼法官，司法，法槌，法律。（圖／pixabay）

▲法務部即將在檢察官年度人事調動前開會研議改革方向。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

全國檢察官人事年度輪調在即，菁英出走話題持續在檢察界延燒，法務部近日召集研議人事改革，議題包括「是否建立二審實缺之遴選機制」，檢改團體認為可能會讓基層檢察官「相對剝奪感更甚，士氣更低落」，呼籲法務部堅定司改國是會議決議的「一二審輪調歷練」，不要走回「萬年二審」的回頭路。

劍青檢改3月14日聲明全文如下：

堅定推動一二審輪調制度 籲請法務部勿走回頭路

法務部近日將召集研議人事改革會議，其中「是否建立二審實缺之遴選機制」議案，本會深感疑慮，籲請法務部堅定改革路線，勿走回擴編「萬年二審」的回頭路，聲明如下：

一、「萬年二審」應逐年汰除，不應假藉任何理由走回頭路

2017司改國是會議決議「一二審輪調歷練」，事後此議題獲超過全國檢察官員額半數之近800名檢察官連署支持，且經法務部採納執行，旨在革除「萬年二審」。雖法務部採取「新二審均須回任」、「舊二審可做到退休」之折衷作法，然檢察體系共識在於：「舊二審」逐年退休減少，破除「天人永隔」、「油水分離」之「萬年二審」。

詎料，新制甫實施四年，第一批「新二審」回任未久，法務部竟已開始研議「是否建立二審實缺之遴選機制」。為有效推動改革制度對話，本會希高檢署或法務部說明，俾利檢察官公議：

1.二審有哪一項特定業務，必須將「新二審」長期留任並轉為實缺(萬年二審)，方可有效延續推動？(又是何等人選如此重要？)
2.如果真的有這種特定業務，為何無法交由現有的「舊二審」實缺人力辦理？
3.如果認為現有的「舊二審」已經難以交辦業務，則挑選「新二審」加入「萬年二審」行列，反而就可以放心長期交辦？
4.國安案件交給二審實缺人力偵辦(及長期監聽)，起訴品質將會比一審更好？

二、增加二審實缺絕非留住人才之解方，反而可能逼走更多人才

若要留住檢方人才，應當從合理的工作環境，以及公平的人事制度著手。「二審實缺」本身就是不合理工作分配的禍首，更是造就不公平人事制度的殺手。「二審實缺」打造出「天人永隔」、「油水分離」之「萬年二審」，在2017司改國是會議民氣可用下好不容易打破，今日若以各種理由復辟，一旦成功，實際受惠者是誰？誰可以獲選直升「天界」，不再輪迴？誰又將落選回到「人間」，永不超生？透過外觀貌似公平的「遴選機制」，實則無異於「二桃殺三士」，讓內鬥加劇，讓相對剝奪感更甚，讓士氣更低落！這種設計有可能留住真正的人才？還是逼走更多人才？請法務部及高檢署深思！

三、檢察改革在於確立精神、文化與方向，並堅定完成相關配套

「一二審輪調歷練」是正確的制度，旨在塑造公平合理的檢察工作環境，並打破「升二審是升官」的迷思。目前所欠缺的，是完整的配套，包括回任一審的機關、回任以後的工作分配、一審輔佐人力之增加、一審派任檢察長的機會、調行政執行署辦事的遴選機制、二專生與三專生的福利差別等問題。

本會仍期許法務部繼續堅定改革方向，縱然每年都有優秀檢察官離退，仍應探究真正離開原因，難道真的是「不能當萬年二審，必須回任一審辦案」才離開？切莫不明病灶，胡亂開方，更不必因少數保守人士借題發揮，試圖趁機復辟，提出「新增二審實缺」這種「飲鴆止渴」的錯誤解方，不僅紊亂改革步伐，破壞檢察團結，更自毀改革方向。

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