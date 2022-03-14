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澤倫斯基親自探視軍醫院！與烏克蘭傷兵「自拍」　頒勳章激勵士氣

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

▲烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄軍2月24日揮兵入侵烏克蘭後，遭遇烏克蘭全國軍民一致團結抵抗，至今尚未成功奪取首都基輔。外界一致認為，除了英勇抗敵的烏克蘭士兵，最大功臣就是烏克蘭總統澤倫斯基，他凝聚全國民心，即便有機會逃離，也堅持留在國內指揮軍對抗敵，日前他造訪一間軍醫院，探訪作戰中受傷的士兵。

根據《國會山報》（The Hill），澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）於當地時間13日前往一間軍醫院視察，他向傷兵頒發勳章、激勵士氣，同時還與清醒中的傷兵拿起手機自拍，並向傷兵囑託道，「國家的未來就靠你們了！」

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

當時，澤倫斯基向受傷的士兵頒發「勇敢奉獻」的勳章與獎牌，並向在戰時艱困條件下堅守工作崗位、照顧受傷士兵的醫療工作人員表達敬意。

烏克蘭國防部在聲明中指出，澤倫斯基曾向傷兵們表示，「各位夥伴們，請您們儘快康復！我相信對你們而言，最好的禮物是我們共同獲得勝利。」

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

▲▼烏克蘭總統擇倫斯基13日前往軍醫院探視傷兵。（圖／路透社）

其實自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，澤倫斯基曾親自表揚許多為烏克蘭作戰的士兵。12日，則倫斯基層向8位軍人授予「烏克蘭英雄」的稱號，表揚其個人主義與英雄主義捍衛烏克蘭國家主權與領土完整；不過，其中6為軍人在獲獎前已經戰死沙場。

另外，美國智庫雷根總統基金會暨研究所（The Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute）曾於上周宣布，將授予擇倫斯基總統「自由獎」。該智庫表示，「儘管澤倫斯基是毫無軍事背景的政治素人，但他拒絕逃離首都，同時敦促烏克蘭人反抗，制定成功的溝通策略，贏得烏克蘭與世界各地的尊重。」

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