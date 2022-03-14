俄軍暴行曝！平民舉雙手投降仍遭當街處決　偷偷逃生慘被開槍阻攔

▲不少烏克蘭人正在逃離家園，下同。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

俄羅斯入侵烏克蘭已邁入第19日，俄軍也在一步步朝基輔進逼。不少烏克蘭民眾最近公開譴責，俄軍在佔領村莊後，不顧戰前「不攻擊平民」的承諾，除了對平民施以暴行、阻止平民逃生外，還對民宅進行無差別掃射，就連高舉雙手、出來向俄軍投降的烏克蘭男子也被當街槍斃，讓民眾傻眼不已。

據《衛報》報導，住在基輔北部安德里夫卡村（Andriivka）的米克拉（Mykola）表示，「俄軍朝街上扔了一枚手榴彈，瞬間炸飛一個路人的腿，隔天這個路人就死了。接著，這些士兵來到中央大街，隨意對民宅的窗戶無差別掃射，還擊中了一名躲在家中的婦女。」

住在米克拉附近的哥哥迪姆特羅（Dymtro），也在俄軍抵達村莊後慘被槍殺。米克拉透露，「我哥當時高舉雙手出來向俄軍投降，不過他們卻殘暴地毆打他，並當街將他處決。」迪姆特羅的妻子表示，自己從窗戶目睹了丈夫被殺害的全過程，而住在附近的其他鄰居也在同樣的方式下被殺害。

迪姆特羅被槍殺後，俄軍還阻止他的家人收屍入殮，因此妻女只好草草將他埋在家門口的花園裡。迪姆特羅的女兒尤莉婭（Yulia）推測，父親與鄰居被槍殺的原因，是因為他們生前曾以志願者身份幫助過烏克蘭軍隊，才被秋後算賬。

米克拉透露，在迪姆特羅和鄰居被俄軍殺害後，士兵在3月3日開始挨家挨戶地對當地居民進行搜查，並將平民的手機、電腦等全數沒，「這些闖進我們家門的士兵其實態度不錯，還好心地告訴我們最好存一些水，並躲在地下室裡，因為俄軍接下來會連續轟炸我們的村莊6天。」

經歷家庭驟變後，米克拉決定和嫂嫂、侄女一起逃離。她們求俄軍放行讓她們離開，卻被俄軍朝天鳴槍警告，鋪天蓋地的空襲行動也從未停止，因此她們幾人決定悄悄離開。尤莉婭表示，「士兵發現我們打算偷偷逃走時，直接向我們的車開了一槍，儘管我們在車窗貼了『車內有小孩』的標識，但他們似乎毫不在乎。」

尤莉婭還指出，一名和他們同時出逃的父親，在俄軍看到他在花園裡打電話後，當場就被槍斃了，「你能想像嗎？一個人在打電話向親友報平安時，突然就被殺死了！」隨著烏克蘭有越來越多地方被斷網斷電、妻離子散，一名知名主持人在Telegram開設了一個尋人小組，幫助人們在網上尋找親人。

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