烏市長被擄2天！　傀儡女上任火速宣布：俄羅斯電視頻道正式開播

Galina Danilchenko, head of the occupation administration of #Melitopol , said that #Russian propaganda channels began broadcasting in the city. pic.twitter.com/GZlt6erpEl

記者張寧倢/編譯

烏克蘭東南部梅利托波爾市(Melitopol)市長11日被俄羅斯武裝人員擄走後,俄軍隨即任命前市議員丹尼爾琴科(Galina Danilchenko)擔任市長,被外界認為是親俄傀儡政權。然而,這名新市長13日公開表示,「俄羅斯電視頻道」將在當地開始播送節目。

▲俄軍任命的新市長丹尼爾琴科(Galina Danilchenko)宣布將播放俄羅斯電視頻道。(圖/翻攝自梅利托波爾市長辦公室發布影片)

根據CNN報導,丹尼爾琴科在電視談話中表示,由於「可信資訊的傳播嚴重不足」,因此決定在當地播放「俄羅斯電視頻道」的節目。她的言論隨即在網路通訊社群Telegram上被親俄頻道轉發,烏克蘭控制的札波羅熱(Zaporozhye)地方政府也透過網路公布此訊。

▲梅利托波爾(Melitopol)市長費德洛夫被擄走,當地民眾上街抗議。(圖/路透)

此前,民選市長費德洛夫(Ivan Fedorov)11日被監視器拍到,幾名俄軍武裝人士將其擄走,隨後親俄分離地區盧甘斯克的檢察官辦公室指控費德洛夫犯下「恐怖主義」罪行,是俄方首度拘捕烏克蘭官員。事發後,當地居民上街抗議,集結吶喊著「梅利托波爾歸於烏克蘭」和「我們的市長在哪裡」等要求俄軍回應。

僅在2天後,烏克蘭外交部長庫列巴(Dmytro Kuleba)在推特發文指控,第聶伯羅魯德內(Dniprorudne)的市長馬特維耶夫(Yevhen Matveyev)13日也遭俄軍綁架。若經俄方證實,他將成為第2名被擄走的烏克蘭市長。

Residents of Ukrainian Melitopol continue to protest against the Russian occupation. They are chanting "Melitopol is Ukraine" & "Where is our mayor?". Before, Russian troops have reportedly kidnapped Melitopol's mayor & put the "new" one in the office. pic.twitter.com/anjmES65dS