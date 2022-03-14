烏市長被擄2天！　傀儡女上任火速宣布：俄羅斯電視頻道正式開播

Galina Danilchenko, head of the occupation administration of #Melitopol, said that #Russian propaganda channels began broadcasting in the city. pic.twitter.com/GZlt6erpEl — NEXTA (@nexta_tv) March 13, 2022

記者張寧倢／編譯

烏克蘭東南部梅利托波爾市（Melitopol）市長11日被俄羅斯武裝人員擄走後，俄軍隨即任命前市議員丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）擔任市長，被外界認為是親俄傀儡政權。然而，這名新市長13日公開表示，「俄羅斯電視頻道」將在當地開始播送節目。

▲俄軍任命的新市長丹尼爾琴科（Galina Danilchenko）宣布將播放俄羅斯電視頻道。（圖／翻攝自梅利托波爾市長辦公室發布影片）

根據CNN報導，丹尼爾琴科在電視談話中表示，由於「可信資訊的傳播嚴重不足」，因此決定在當地播放「俄羅斯電視頻道」的節目。她的言論隨即在網路通訊社群Telegram上被親俄頻道轉發，烏克蘭控制的札波羅熱（Zaporozhye）地方政府也透過網路公布此訊。

▲梅利托波爾（Melitopol）市長費德洛夫被擄走，當地民眾上街抗議。（圖／路透）

此前，民選市長費德洛夫（Ivan Fedorov）11日被監視器拍到，幾名俄軍武裝人士將其擄走，隨後親俄分離地區盧甘斯克的檢察官辦公室指控費德洛夫犯下「恐怖主義」罪行，是俄方首度拘捕烏克蘭官員。事發後，當地居民上街抗議，集結吶喊著「梅利托波爾歸於烏克蘭」和「我們的市長在哪裡」等要求俄軍回應。

僅在2天後，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）在推特發文指控，第聶伯羅魯德內（Dniprorudne）的市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev）13日也遭俄軍綁架。若經俄方證實，他將成為第2名被擄走的烏克蘭市長。

Residents of Ukrainian Melitopol continue to protest against the Russian occupation. They are chanting "Melitopol is Ukraine" & "Where is our mayor?". Before, Russian troops have reportedly kidnapped Melitopol's mayor & put the "new" one in the office. pic.twitter.com/anjmES65dS — Franak Viačorka (@franakviacorka) March 13, 2022

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