慘烈現場曝！俄空襲烏克蘭維和中心35死　「6次大爆炸」轟成廢墟

▲亞沃利夫軍事基地是過去北約進行演習的場所，如今被俄軍炸成廢墟。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭指控俄軍在烏克蘭境內進行無差別轟炸，而烏克蘭西部最大軍事訓練機構13日遭到俄方8枚飛彈接連轟炸，總計35人喪命、至少130人受傷。目前相關畫面曝光，可見營舍早被炸成宛如廢墟一般，濃煙直竄空中，幾乎全被夷為平地。當時身在宿舍內的男子表示，在他的印象中，發生6次強烈爆炸。

路透報導，烏克蘭西部小鎮亞沃利夫（Yavoriv）的這座軍事基地，是過去北約進行演習的場所，其中設有國際維和與安全中心。13日凌晨3時20分左右，當地空襲警報聲大響，烏克蘭醫療預備役軍官班札洛（Leonid Benzalo）當時正在距離波蘭邊境只有25公里的亞沃利夫基地宿舍。

班札洛透露，在他的印象中，當時發生6次強烈爆炸，建築物被毀，衝擊力道直接把他甩向房間另一頭，飛彈來襲時，有部分士兵正在返回宿舍途中，「餐廳食堂、宿舍被摧毀，營房也一樣」。

俄羅斯宣稱，這場攻擊殺死180名外籍傭兵，摧毀提供給烏克蘭的大量武器。不過路透社無法證實烏俄雙邊發布的傷亡人數，無法確認當時基地內有幾名外籍人士或來自哪些國家，但已知這是俄羅斯2月24日開戰烏克蘭以來最西側的一場襲擊。

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