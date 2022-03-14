俄改變戰術「狂轟烏克蘭後勤基地」　美警告1狀況：北約會立刻反應

▲烏克蘭西部最大軍事訓練機構13日遭俄軍8枚飛彈攻擊。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）的國際維和與安全中心（IPSC）13日遭俄軍空襲，造成至少35人死亡。此軍事基地僅20公里，西方官員表示，這不僅是戰爭擴大的隱憂，也是俄軍戰術上的轉變；美國安顧問蘇利文則表示，只要北約成員國受到攻擊，就會立刻做出反應。

根據《路透社》報導，位在北約成員國波蘭邊境20公里處的烏克蘭國際維和與安全中心，在13日遭到俄軍空襲，導致35人死亡，蘇利文（Jake Sullivan）表示，美國將與盟國一起保衛北約的每一寸領土，如果俄方的軍事行動跨越烏克蘭邊界，襲擊了北約成員國，「俄羅斯就會面臨北約的立即反應。」

《紐約時報》指出，國際維和與安全中心自2015年以來，就一直是西方軍隊訓練烏軍的據點，來自美國英國加拿大波蘭瑞典和丹麥等國的軍隊，在一個名為「統一行動」計畫中，在此訓練3.5萬名烏克蘭士兵。不過，在烏俄衝突爆發之際，西方陸續撤出駐軍，而這個後勤基地就成為從世界各國前來烏克蘭協助的外國志願軍訓練地。

IPSC(international peacekeeping and security center) near #Yavoriv after Russian missile attack.

Missiles were fired from Russian strategic bomber, flying over the Black Sea.

Most of Russian missiles were downed,some unfortunately hit IPSC.#RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/6DFDStRTbg — Walter Lekh (@walterlekh) March 14, 2022

來自瑞典的志願軍Jesper Söder表示，俄軍是趁黎明前發動攻擊，「我們醒來時發現他們在攻擊一棟大樓。」烏克蘭官方表示，這場襲擊至少造成35人喪生、134人受傷，其中有軍事人員也有平民；俄羅斯國防部則說，空襲造成180名外國武裝份子死亡，但以上兩個數字都無法獲得獨立證實。

烏俄戰爭進入第19天，俄方最明顯的戰術改變就是轉向多點攻擊，甚至延伸到烏波邊境的西部地區，試圖攻擊俄烏克蘭軍事基地和後勤來源地區。匿名美方官員表示，俄羅斯還想恐嚇那些逃離烏克蘭的難民。

美國五角大廈發言人柯比（John Kirby）強調，美軍不會參與烏克蘭戰爭，但會持續通過其他方法幫助烏克蘭。目前約有1萬名美軍駐紮在波蘭，其中一半是在烏俄戰爭爆發後才部署的，另外美國也從德國轉移了兩個地對空導彈發射器，同時拜登也批准向烏克蘭額外輸送2億美元的武器和設備。

美方也正在尋找加強烏克蘭防空能力的方法，現階段正在討論從東歐的北約成員國轉移防空系統，但這些成員國也擔心遭俄軍攻擊。烏克蘭官員表示，目前烏軍的防空系統已發揮關鍵作用，在13日襲擊當天攔下了30枚導彈中的其中22枚。