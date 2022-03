俄改變戰術「狂轟烏克蘭後勤基地」　美警告1狀況：北約會立刻反應

▲烏克蘭西部最大軍事訓練機構13日遭俄軍8枚飛彈攻擊。(圖/路透)



記者張方瑀/綜合報導

烏克蘭西部城市利維夫(Lviv)的國際維和與安全中心(IPSC)13日遭俄軍空襲,造成至少35人死亡。此軍事基地僅20公里,西方官員表示,這不僅是戰爭擴大的隱憂,也是俄軍戰術上的轉變;美國安顧問蘇利文則表示,只要北約成員國受到攻擊,就會立刻做出反應。

根據《路透社》報導,位在北約成員國波蘭邊境20公里處的烏克蘭國際維和與安全中心,在13日遭到俄軍空襲,導致35人死亡,蘇利文(Jake Sullivan)表示,美國將與盟國一起保衛北約的每一寸領土,如果俄方的軍事行動跨越烏克蘭邊界,襲擊了北約成員國,「俄羅斯就會面臨北約的立即反應。」

《紐約時報》指出,國際維和與安全中心自2015年以來,就一直是西方軍隊訓練烏軍的據點,來自美國英國加拿大波蘭瑞典和丹麥等國的軍隊,在一個名為「統一行動」計畫中,在此訓練3.5萬名烏克蘭士兵。不過,在烏俄衝突爆發之際,西方陸續撤出駐軍,而這個後勤基地就成為從世界各國前來烏克蘭協助的外國志願軍訓練地。

IPSC(international peacekeeping and security center) near #Yavoriv after Russian missile attack.

Missiles were fired from Russian strategic bomber, flying over the Black Sea.

Most of Russian missiles were downed,some unfortunately hit IPSC.#RussiaUkraineWar #RussiaInvadedUkraine pic.twitter.com/6DFDStRTbg