俄封鎖烏克蘭海岸線「切斷海上貿易」　恐發動兩棲攻擊

▲俄羅斯海軍巡邏艦「Dmitry Rogachev」2022年2月16日現蹤伊斯坦堡海峽，準備前往黑海。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

依據英國國防部剛發布的最新情報，俄羅斯海軍已在烏克蘭黑海海岸建立一道封鎖線，有效切斷烏克蘭的海上貿易，加上俄方已在亞速海進行一次兩棲登陸，預測可能在未來數周內發動類似攻擊行動。

這份報告列出3大點。

第一，俄羅斯海軍在烏克蘭黑海海岸建立一道封鎖線，有效把烏克蘭區隔在國際海上貿易之外。第二，俄羅斯海軍仍持續針對烏克蘭各地目標進行飛彈攻擊。第三，俄羅斯已在亞速海（Sea of Azov）進行一次兩棲登陸，可能在未來數周內展開更進一步的類似行動。

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 March 2022



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