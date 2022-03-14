　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

救護車「慢慢開」才能保命　日本40秒片解惑：這些狀況絕不可晃動

記者張寧倢／編譯

救護車趕著將緊急傷患送往醫院，一分一秒彷彿在與生命賽跑，然而，民眾卻時常能在路上看到「開得很慢」的救護車。日本靜岡縣袋井市消防單位就拍影片示範，當行駛速度過快時，車輛晃動幅度也隨之增加，遇到路面凸起時護送患者甚至可能從擔架上被彈起，尤其是腦出血、骨折等狀況若遇劇烈搖晃將更加危險。

▲▼日本消防單位拍片解釋為何救護車要「慢慢開」。（圖／翻攝自推特／@fukuroi_fd_119）

▲日本消防單位拍片解釋為何救護車要「慢慢開」。（圖／翻攝自推特／@fukuroi_fd_119）

根據日媒「まいどなニュース」報導，日本袋井市消防本部在官方推特發布了一則影片，對比救護車的「車內VS車外」情況，實測在高速行駛狀態下遇到路面凸起時，躺在擔架床上的患者可能因強烈晃動而被彈起，瞬間懸空。受傷患者可能因過度搖晃而情況惡化，遇到需要進行靜脈注射、氣管插管時也會相當危險。

影片一出引起日本民眾廣大迴響，有人表示，「確實沒想過這點」、「之前搭救護車、意識模糊的時候，感受到搖晃得很厲害」、「在路上看到的時候，我還在想，開這麼慢沒問題嗎？」

袋井消防本部補充，若遇到病患發生蛛網膜下腔出血、腦出血、低體溫、骨折、暈眩、想吐或嘔吐等症狀時，為了防止情況二次出血或情況惡化，身體是絕對不能被劇烈晃動的，因此駕駛員會以慢速行駛並注意路況，盡量避開道路坑洞或突起。希望用路人遇到救護車時可以多加諒解。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►半夜想泡麵不用等！

ET快訊
快訊／幻象2000「光點消失」　飛官獲救了！
快訊／幻象2000「雷達光點」消失　中校黃重凱失聯搜救中
快訊／幻象2000飛官跳傘！　空軍回應了
LIVE／納豆露臉！腦溢血49天最新照曝光　滿滿愛意動人
快訊／幻象2000出事！飛行員跳傘逃生　國軍搜救中
快訊／桃園美福、家樂福兩倉儲大火！　鄭文燦說話了
快訊／納豆最新狀況　依依回應了
中一中學生「完整報告」內容曝！　打臉王浩宇
俄軍暴行曝！　平民高舉雙手仍遭當街處決
NBA史上首人！詹皇達成「1萬籃板＋1萬助攻」
預測時事抽Apple！ 「全民神預測」東森幣搏翻倍

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／烏克蘭24hrs破10萬人逃出戰火　傀儡女市長恐涉叛國罪

車臣領袖自稱人在烏克蘭！密謀進攻基輔「只剩7公里」　密室片流出

公車載滿逃難婦孺！　俄軍故意朝平民開火7人慘死「包含1兒童」

南韓開放5至11歲兒童接種新冠疫苗　3月底開打

蛇島最新衛星照曝光！50%建築被俄軍炸毀　俄登陸艦停駐近海

俄改變戰術「狂轟烏克蘭後勤基地」　美警告1狀況：北約會立刻反應

腎臟疾病是無聲殺手！專家曝光各期病徵　指甲棕白分半恐已是晚期

烏市長被擄2天！　傀儡女上任火速宣布：俄羅斯電視頻道正式開播

「美記者遭俄軍槍殺」同行攝影師還原奪命瞬間　車子掉頭還在開火

慘烈現場曝！俄空襲烏克蘭維和中心35死　「6次大爆炸」轟成廢墟

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男子一口吞掉「燈泡棒棒糖」　崩潰卡2hrs！媽笑：食蟻獸？

王淨助陣「傻子與白痴」甜唱《小幸運》　一下台坐地痛哭：我快嚇死了～～～

落單小獅在沙漠中被人拯救　10年後飛撲討抱秒變大貓咪

入戲太深？遊客怒踢反派演員　他痛到站不穩...演出緊急喊卡

大S閃婚汪小菲發聲：祝徐熙媛幸福！　遭緋聞女友切割…隔空道歉張穎穎

不斷更新／烏克蘭24hrs破10萬人逃出戰火　傀儡女市長恐涉叛國罪

車臣領袖自稱人在烏克蘭！密謀進攻基輔「只剩7公里」　密室片流出

公車載滿逃難婦孺！　俄軍故意朝平民開火7人慘死「包含1兒童」

南韓開放5至11歲兒童接種新冠疫苗　3月底開打

蛇島最新衛星照曝光！50%建築被俄軍炸毀　俄登陸艦停駐近海

俄改變戰術「狂轟烏克蘭後勤基地」　美警告1狀況：北約會立刻反應

腎臟疾病是無聲殺手！專家曝光各期病徵　指甲棕白分半恐已是晚期

烏市長被擄2天！　傀儡女上任火速宣布：俄羅斯電視頻道正式開播

「美記者遭俄軍槍殺」同行攝影師還原奪命瞬間　車子掉頭還在開火

慘烈現場曝！俄空襲烏克蘭維和中心35死　「6次大爆炸」轟成廢墟

林姿吟／學子的未來不能等！　對等溝通還回校園和諧

北部租屋「1家電」該購入嗎？　PTT鄉民炸鍋狂推：應該問買幾台

8款抹茶甜點今年必吃！抹茶罐罐一口就戀愛，加了氣泡好好喝

新桃電廠火警　台電：不影響今日供電

幻象2000飛官獲救、意識清醒　蔡英文下令持續搜尋機體

新DH制受惠！41歲重砲克魯茲4.3億落腳國民

兒子要求做狗衣！媽神手縫出「典雅洋裝」超美　網狂問：缺女兒嗎

Fubon Angels遭球迷騷擾　勇士報警並祭出「終身禁賽」

「測速照相前老愛踩煞車」？釣出一堆受害者：明明速限內欸大哥

快訊／獲救了！「幻象2000墜機」光點消失　飛官救起人員平安

國際熱門新聞

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

AV女優巨乳炸裂！皮膚現破口整顆消風

CNN：美國記者「遭俄軍殺害」

俄軍「過橋」遭基輔守軍摧毀　車輛卡河中

「李根大尉」傳戰死烏克蘭　韓媒抓包1疑點

IG不能用！俄正妹網紅喊「沒收入」崩潰爆哭

烏2市長慘遭俄軍綁架！澤倫斯基怒了

快訊／美前總統歐巴馬Covid-19確診

俄威脅遺棄美太空人　馬斯克霸氣回應

美駐伊拉克領事館外遇襲！　伊朗承認發射導彈

烏克蘭戰死英靈回鄉　沿途民眾單膝下跪送最後一程

俄軍暴行曝光！平民舉雙手投降仍遭當街處決

美記者試圖公開俄軍暴行被殺害　紐時：深感悲痛

克里姆林宮：最新一輪俄烏談判14日登場

更多熱門

相關新聞

台中社區設U型鐵杆上鎖　住戶轟管委會

台中社區設U型鐵杆上鎖　住戶轟管委會

台中北區眷村「莒光新城」有逾1000住戶，過去20多年來大門敞開的廣場，近期卻遭管委會設置3個U型鐵欄杆並上鎖。有住戶控訴，2月間家中長輩需要就醫，救護車卻被欄杆擋在門外，甚至前天發生火警，消防車一樣也進不去，大門與大樓相距約50公尺，卻都是等到管委會姍姍來遲，才將鎖打開，「要是出人命怎麼辦！」住戶與管委會多次因此爆發激烈口角。

尹錫悅公布「總統交接委員會」名單！

尹錫悅公布「總統交接委員會」名單！

日擬全面解封　Omicron亞型BA.2成隱憂

日擬全面解封　Omicron亞型BA.2成隱憂

尹錫悅「搬出青瓦台」！高樓遮蔽易遭暗殺

尹錫悅「搬出青瓦台」！高樓遮蔽易遭暗殺

台南日本友好登上日媒

台南日本友好登上日媒

關鍵字：

日本救護車慢速慢慢開消防日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

納豆坐輪椅出院了！右半身受影響

爸帶2小孩！5歲兒樂園失蹤3小時　裸上身被找到

快訊／金鐘視帝唐川不敵病魔辭世！

王浩宇爆台中「師生互嗆」真相：良心不會痛？

《復仇者聯盟》男星驚傳在家離世！兒子悲痛證實

快訊／桃園家樂福物流中心火警！焦黑濃煙竄天

警利用職務之便加正妹LINE　懲處調職

油價漲「95能改加92？」　中油解答

快訊／納豆近照首曝光「緊牽依依」

「饗饗」進軍新北插旗新莊宏匯

普丁侵烏的「最大錯誤」　喚醒沉睡的猛獸

雷／《全明星3》江宏傑急了：積極一點！　排球比分遭狂吐槽

瘋傳76萬YouTuber「李根大尉戰死烏克蘭」韓網震驚了！

28歲網紅抗癌8個月病逝！　「頂光頭燦笑」最後身影網淚崩

高雄男超取包裹遭拒！原因竟是姓名15字

更多

最夯影音

更多
上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我

上課途中書包「被猴子挾持」 　學生用可樂談判：拜託還我
偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

偉晉狂學KEP1ER《WA DA DA》經典表情　見「直拍點閱比新歌高」超不爽XD

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

媽帶癱瘓兒求普渡三公保佑 黑面男神牽起雙手感動全場

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

搭上恐怖賓士慘淪植物人！　母控警開槍過當：他是暖男

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

男大生坐副駕伸左手開車　還囂張駛上快速道路！

熱門快報

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

《聲林之王3》總決賽3/11登場！

3/11本周五晚間九點 《聲林之王3》總決賽ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物APP下載領30

東森寵物APP下載領30

歡慶東森寵物官方APP上線，下載即領30元折價券！趕快下載，輸入兌換碼領30！

【毛孩】情人節滿額贈好禮

【毛孩】情人節滿額贈好禮

白色情人節到來！毛毛商城即日起消費滿1199，就送美國在台協會獨家購物袋，馬上搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面