救護車「慢慢開」才能保命　日本40秒片解惑：這些狀況絕不可晃動

【緊急走行中の救急車の車内では…】— 袋井市森町広域行政組合袋井消防本部【公式】 (@fukuroi_fd_119) February 27, 2022
緊急走行中の救急車が遅くてイライラ…
そんな経験はありませんか？
車内では傷病者の負担を減らすため運転手は救急車を揺らさないよう、手に汗を感じながらハンドルを握り道路の凹凸や車にも注意しながらペダルを踏んでいます。
ご理解ご協力お願いします。 pic.twitter.com/uBr2q6vbY4
記者張寧倢／編譯
救護車趕著將緊急傷患送往醫院，一分一秒彷彿在與生命賽跑，然而，民眾卻時常能在路上看到「開得很慢」的救護車。日本靜岡縣袋井市消防單位就拍影片示範，當行駛速度過快時，車輛晃動幅度也隨之增加，遇到路面凸起時護送患者甚至可能從擔架上被彈起，尤其是腦出血、骨折等狀況若遇劇烈搖晃將更加危險。
▲日本消防單位拍片解釋為何救護車要「慢慢開」。（圖／翻攝自推特／@fukuroi_fd_119）
根據日媒「まいどなニュース」報導，日本袋井市消防本部在官方推特發布了一則影片，對比救護車的「車內VS車外」情況，實測在高速行駛狀態下遇到路面凸起時，躺在擔架床上的患者可能因強烈晃動而被彈起，瞬間懸空。受傷患者可能因過度搖晃而情況惡化，遇到需要進行靜脈注射、氣管插管時也會相當危險。
影片一出引起日本民眾廣大迴響，有人表示，「確實沒想過這點」、「之前搭救護車、意識模糊的時候，感受到搖晃得很厲害」、「在路上看到的時候，我還在想，開這麼慢沒問題嗎？」
袋井消防本部補充，若遇到病患發生蛛網膜下腔出血、腦出血、低體溫、骨折、暈眩、想吐或嘔吐等症狀時，為了防止情況二次出血或情況惡化，身體是絕對不能被劇烈晃動的，因此駕駛員會以慢速行駛並注意路況，盡量避開道路坑洞或突起。希望用路人遇到救護車時可以多加諒解。
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