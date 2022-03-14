北韓最快本周初試射新型ICBM　青瓦台證實：情況緊迫

▲北韓於2020年10月10日雙十黨慶中，首度公開亮相新型洲際彈道飛彈「火星-17型」。其發射車擁有11軸、22輪。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

近來北韓（朝鮮）軍事動向頻頻，包括疑似試射新型洲際彈道飛彈（ICBM）、修復豐溪里核試場被炸毀的坑道、寧邊核設施鈾濃縮工廠出現動靜等。多名南韓政府高層人士昨（13）日透露，北韓最快將於本周再度進行ICBM試射；南韓青瓦台國家安保室長徐薰更向總統當選人尹錫悅表示，「就算周一試射也不感到奇怪。」

北韓曾於2020年雙十黨慶上首度公開亮相新研發的ICBM「火星-17型」，而南韓、美國國防部在報告中認定，北韓最近2次的試射，其實是為了測試火星-17型的性能。

根據《韓聯社》，南韓政府高層人士表示，從韓美兩國軍事、情報當局在分析中指出，從各種捕捉到的跡象來看，北韓最快本周初、尤其是這一兩天內，將會準備進行新型ICBM的試射，雖然依舊得考量北韓境內氣候等內部因素，但從北韓的準備狀況來看，很可能短期內將進行試射。

報導指出，北韓於2月27日、3月5日試射新型ICBM「火星-17型」，當時試射是透過移動型發射車（TEL），在平壤順安飛行場（機場）進行；目前南韓、美國已以平壤為中心實施嚴密監控，觀察在飛彈試射上是否有相關動向。報導分析，北韓此次若進行試射，將會以「高角度發射」的方式，盡量提高飛彈射程。

據悉，新型洲際彈道飛彈「火星-17型」於2020年月10日在北韓朝鮮勞動黨黨慶閱兵儀式上首度亮相，其最遠射程可達1萬3000公里，擁有3節引擎，移動型發射車輛為11軸22輪，由於其可放入高達2至3枚核彈頭，在目標地點上空時2至3枚核彈頭會分離，進入大氣層以後分別打擊目標，導致敵方的飛彈攔截系統在陸地時難以發揮作用。

▲先前尹錫悅曾表示，面對北韓一再的飛彈試射等軍事挑釁，應採取「先發制人」打擊。（圖／達志影像）

而根據韓媒《朝鮮日報》，南韓青瓦台國家安保室長徐薰曾於12日向總統當選人尹錫悅匯報俄烏戰爭與國際局勢、北韓試射ICBM等相關動向，當時徐薰在報告南韓、美國情報共享分析結果時曾斷然表示，「就算北韓周一試射ICBM也不會感到奇怪，目前的情勢就是這麼迫切。」

另外，徐薰還向尹錫悅匯報朝中邊境（北韓、中國）鐵路貿易的近況，表示最近每天會有20輛、每月400輛列車往返橫跨新義州與遼寧丹東的鴨綠江鐵橋，其中運進北韓的物資確定幾乎都是糧食，顯示北韓內部經濟情況窘迫。

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