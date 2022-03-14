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快訊／內政部修法打炒房最高罰5000萬元　行政院最快本週四通過

▲▼立法院內政委員會 內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

行政院最快17日拍板《平均地權條例》、《不動產經紀業管理條例》等打炒房修法，炒作行政罰將從原本最高500萬元，大幅提高到5000萬元。對此，內政部長徐國勇14日表示，行政院正在做相關審核，如果能夠很快地審核完成，「也許這個禮拜四有機會能夠進入院會」。

立法院內政委員會14日邀請徐國勇列席報告業務概況，並備質詢。徐國勇會前受訪時表示，行政院正在進行《平均地權條例》的相關審核，如果能夠很快地審核完成，也許這個禮拜四有機會進入行政院會，院會過了以後就會送到立法院。

徐國勇說明，行政院正在研議中，整個草案的原始，是國發會召集各個單位，所以其實不只是內政部，也包括財政部、中央銀行等相關部會都有在處理，「內政部只不過是在處理其中的一個部分」。

不過，徐國勇也說，這是內政部比較主責的法案，基本上他都尊重各個部會的意見，「在行政院整合以後，希望也許這個禮拜能夠趕快進來」。

徐國勇指出，這次修法主要是針對預售屋相關的空單轉讓，「這些可能構成他不是真正需要房屋的人、而是在炒作，我們在阻止炒作」，而其實嚇阻力量都夠，因為還有《公平交易法》及其他相關的刑責問題，現在當然也還在整合中，大家繼續研討。

另外，民進黨立委羅致政近日提出《公職人員選舉罷免法》、《總統副總統選舉罷免法》等修正草案，擬參選人、候選人、被罷免人或罷免案提議人對不實內容競選或罷免廣告，得向法院聲請緊急限制刊播令。如不下架者可處20萬元以上200萬元以下怠金，並按次連罰。

對此，徐國勇則說，內政部之前就已經討論過，本來希望能夠送進立法院，但是包括司法院還有一些意見，因為他會增加法官的負擔，司法院對於法官的負擔、人力、量能的整合等，牽涉到如果要從法院的話，就要會銜司法院，不是行政院單獨能夠決定，所以也有院際溝通協調的問題。

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