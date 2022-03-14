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澤倫斯基要和「普丁本人」直接談判！　美法稱：俄要對衝突負責

記者張方瑀／綜合報導

烏俄最新一輪談判將在當地時間14日登場，雙方代表將透過視訊進行對談。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）13日晚間表示，烏國代表團的任務就是促成他和俄國總統普丁（Vladimir Putin）直接對談，因為普丁才是能做出最終決策的人。白宮也發出聲明指出，總統拜登和法國總統馬克宏承諾，要讓俄羅斯對衝突負責。

▲▼烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

▲烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）。（圖／路透）

根據《路透社》報導，烏俄新一輪談判將在14日透過視訊通話進行，在前次針對人道主義問題的對談結束後，雙方代表都對接下來的談判保持樂觀態度。澤倫斯基表示，烏國談判代表的任務就是促成他和普丁直接對談，因為普丁才是能做出最終決策的人，「這是件艱難的事、艱難的道路，但這條路是必要的，我們的目標是讓烏克蘭在這場戰爭和談判工作中取得必要結果、和平與安全。」

美國白宮則發表聲明指出，總統拜登（Joe Biden）和法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）在13日進行通話，雙方皆承諾要讓俄羅斯入侵烏克蘭的行動負責。法國匿名消息人士指出，馬克宏對美國紀錄片導演布蘭特芮諾（Brent Renaud）的死表達哀悼，雙方也同意加強對俄制裁，採取一切主動行動來停止戰爭。

俄羅斯先前曾表示，克里姆林宮不會拒絕討論「具體問題」的會談；普丁則在11日表示，會談出現了一些「積極」的改變，但後續並無透露更多細節。烏俄雙方7日在白俄羅斯的會談中，針對人道主義問題進行討論，後續也開放多條人道走廊供平民撤離，但在停火方面並無最新進展。

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