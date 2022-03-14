白宮：俄羅斯要求中國　為入侵烏克蘭提供軍事援助

▲美國國安顧問蘇利文指出，美方已觀察到俄羅斯對中國軍事求援。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國一名高層官員13日指出，俄羅斯已對中國提出援助要求，包括無人機在內，將會在烏克蘭的戰場上使用。

CNN引述白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）指出，中國對俄羅斯提出任何形式的援助都是「令人擔心的」。蘇利文表示美國正嚴密監控中國是否對俄羅斯提出援助，包括經濟或軍備上的援助，「我們已經和北京表達，我們不會接受或允許任何國家彌補俄羅斯遭到經濟制裁的損失。」

蘇利文說美國已經向中國清楚表明，幫助俄羅斯繞過國際制裁會遭遇的後果，不論任何國家，只要試圖想幫俄羅斯的經濟「輸血」，都是美國不能容忍的舉動。

蘇利文預計14日和中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在羅馬會晤。

對此，CNN向俄羅斯駐美大使館求證，但未取得回覆；中國駐美大使館則表示，沒有收到俄羅斯任何類似的請求，而中國關切烏克蘭局勢並感到遺憾。

白宮上周表示中國目前仍遵守相關制裁規定，發言人莎琪（Jen Psaki）在9日的記者會上指出，美方目前觀察中國沒有違反制裁規定，「我們持續鼓勵任何國家，好好思考未來人們回顧歷史時，自己扮演的是何種角色。」