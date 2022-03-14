澤倫斯基警告：北約遲早被俄軍飛彈轟炸！　要求對烏克蘭設禁飛區

▲烏克蘭總統澤倫斯基再次警告不設禁飛區下場。（圖／路透社）

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）13日表示，俄軍飛彈不會只落在烏克蘭，飛進北約（NATO）領土是遲早的事，除非北約在烏克蘭上空設立禁飛區。此前俄軍轟炸烏克蘭西部城市利維夫（Lviv），疑似波及駐在當地的北約教官，以及無人機在0阻攔情況下飛進北約3國領空最終墜毀，都挑起北約是否加入戰局擴大戰事的敏感神經。

澤倫斯基12日在臉書上傳的影片中指出，去年他已明白告訴北約各國的領導人，若不對俄羅斯祭出預防性的嚴厲制裁，俄羅斯將會入侵烏克蘭，「我們是對的，現在同樣情況又再次出現了...。」

澤倫斯基警告，若北約不在烏克蘭上空設立禁飛區，「那麼俄羅斯的飛彈落在你們領土內只是遲早的事而已。北約的領土。北約組織裡廣大平民老百姓居住的地方。」

此外澤倫斯基還提到前《紐約時報》的美國記者、名紀錄片導演布蘭特芮諾（Brent Renaud），13日在基輔外圍的伊爾平（Irpin）遭俄軍槍殺的事件。澤倫斯基指出布蘭特芮諾死亡、同事受傷，這正是俄軍的蓄意攻擊，「他們知道他們在做什麼，但西方似乎不是所有人都明白。」

澤倫斯基也提到他的團隊正和俄羅斯團隊進行外交協商，為他和俄國總統普丁的會面準備。