不斷更新／俄軍遭控用「白磷彈」炸進烏東　馬力波近2200人喪命

▲烏克蘭頓內茨克地區沃爾諾瓦哈市（Volnovakha）遭猛烈砲火攻擊，俄軍坦克駛入住宅區，醫院也遭摧毀。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄烏戰爭至今已第19天，烏克蘭西部小鎮亞沃利夫（Yavoriv）國際維和中心遭到8枚俄軍導彈轟炸，造成至少35人死亡、130人受傷，這是俄國第3次襲擊烏西，而此地距離波蘭僅約16公里。另外，遭俄軍包圍的南部城市馬力波（Mariupol）截至13日已有近2200人喪生。莫斯科當局表示，俄烏新一輪談判將於14日登場。

【06:50】

俄軍疑似使用「白磷彈」轟炸烏克蘭城市。烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）以及警長碧洛施茨基（Oleksi Biloshytsky），都發布俄軍在夜間丟白磷彈的畫面，指控俄軍已犯下戰爭罪和反人類罪。地點位於烏克蘭東部盧甘斯克地區的波帕斯納，鄰近親俄叛離地區。

【05:26】

俄羅斯新聞社（RIA）引述克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說法報導，俄羅斯與烏克蘭的最新一輪談判將於14日登場。烏克蘭總統府幕僚表示，遭俄軍圍困的烏國南部重要港市馬力波（Mariupol）是雙方討論焦點。

【05:21】

烏克蘭地方當局表示，自俄羅斯軍隊入侵至今，烏國被圍困的南部港口城市馬力波（Mariupol）已有2187名居民死於俄軍攻擊。據當局指出，俄軍已在馬立波空投約100枚炸彈，民眾已在惡劣狀態下苦撐了12天。當地沒有電、沒有水，也沒有暖氣，手機通訊幾乎完全中斷，僅剩的食物和飲水都消耗殆盡。當地政府13日晚間證實，人道援助車隊再次無法抵達馬力波。

【03:45】

烏克蘭西部利維夫地區小鎮亞沃利夫的軍事基地遭到8枚俄軍飛彈轟炸，造成35人死亡、134人住院治療。遇襲地點是烏克蘭西部最大的軍事訓練設施，也是過去與北約進行演習的基地，設有國際維和與安全中心，更敏感的是，此地距離北約成員國波蘭僅16公里。

【00:14】

烏克蘭東南部城市第聶伯羅魯德內（Dniprorudne）的市長馬特維耶夫（Yevhen Matveyev）13日驚傳遭到綁架。事發前2天，梅利托波爾市長費德洛夫（Ivan Fedorov）11日才被俄軍擄走。

【20:00】

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯自2月24日入侵烏克蘭以來，俄軍已經折損超過1.2萬兵力，烏軍則約有1300人陣亡。這是澤倫斯基首度提及烏軍陣亡人數。

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