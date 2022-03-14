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可瞬間點燃皮膚！　俄軍疑丟「白磷彈」炸烏東城市畫面曝

▲▼可瞬間點燃皮膚！　俄軍疑丟「白磷彈」炸烏東城市畫面曝 。（圖／翻攝臉書）

▲警長發布疑似俄軍使用白磷彈照片和影片。（圖／翻攝臉書）

 記者張靖榕／綜合報導

繼真空彈之後，俄軍又被指出疑似使用「白磷彈」在烏克蘭城市內轟炸，烏克蘭國會人權專員德尼索娃（Lyudmyla Denisova）以及警長碧洛施茨基（Oleksi Biloshytsky），都發布白磷彈畫面，指控俄軍已犯下戰爭罪和反人類罪。

波帕斯納市（Popasna）警長碧洛施茨基12日晚間臉書發布影片，指出白磷彈是一種破壞力極強的砲彈，就是納粹和法西斯主義者口中所說的「燃燒的洋蔥」，「這就是這些民族主義者在我們城市投下的東西」。

德尼索娃在臉書貼上俄方夜間使用「白磷彈」的照片，地點同樣位於烏克蘭東部盧甘斯克地區的波帕斯納，鄰近親俄叛離地區，「激進份子正在用禁用的白磷彈轟炸和平的城市」。

白磷彈內含有燃燒溫度可超過800°C的燃燒化合物，散落範圍廣大周遭數百平方公尺的區域。德尼索娃表示白磷彈引起的人體病變會導致特別嚴重和痛苦的傷害，或緩慢如凌虐般把受害者置於死地，相關治療還必須由經過專門訓練的醫務人員進行，而且救治過程中醫護人員也可能因此受到磷傷。

德尼索娃指控俄軍使用白磷彈攻擊和平城市的行為，已經觸犯《國際刑事法院規約》（或稱《羅馬規約》，Rome Statute）中明列的戰爭罪和反人類罪。她呼籲聯合國應加快設立特別法庭，並指控俄羅斯是恐怖主義國家，要求聯合國針對俄羅斯的侵略暴行嚴懲。

白磷彈是由白磷（White phosphorus）製成的武器，一般作為照明、煙幕，或是曳光彈、燃燒彈。由於白磷本身有自燃性，可以瞬間點燃皮膚、布料和其他可燃物，因此此前也被作為手榴彈、炮彈等武器，加上其本身具有毒性，也曾被用來製作化學武器，後來因對交戰國士兵造成巨大的身心創傷，逐漸被各國轉移僅用做目標指示彈和煙霧彈使用。

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