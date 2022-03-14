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烏克蘭戰死英靈回到故鄉　沿途民眾單膝下跪送最後一程

記者張靖榕／綜合外電報導

烏克蘭遭俄羅斯入侵進入第18天，戰爭悲劇在烏克蘭境內各處上演，日前出現令人動容的一幕，赫梅利尼茨基（Khmelnitsky）的民眾在街上等待，載著一名為國捐驅的烏軍士官的靈車隊伍經過時，眾人紛紛單膝下跪迎靈，手指在胸前劃十字，向英靈道別。

▲▼烏克蘭戰死英靈回到故鄉　沿途民眾單膝下跪送最後一程。（圖／翻攝推特）

▲民眾紛紛上前單膝跪地，迎回戰士英靈。（圖／翻攝推特）

推特13日開始廣為流傳這段畫面，烏軍戰死的砲兵指揮官、37歲中是特洛亞諾夫斯基（Oleksandr Troyanovskiy），近日遺體被送回家鄉赫梅利尼茨基州，晚間靈車經過沃洛奇斯克（Volochysk）的街道市，眾人紛紛上前一步，單膝下跪，視線注視著靈車，並在經過面前時舉手到胸前畫上十字，悼念並致敬亡靈。

「榮光歸烏克蘭！榮光歸英雄！」眾人含淚喊著口號，這個口號早在2014年就已被人人喊著，當時烏克蘭人民已經在對抗俄羅斯和其魁儡勢力。

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