AV女優「巨乳炸裂」！皮膚現破口整顆消風　她淚崩求救：幫幫我…

▲AV女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）胸部植入物炸出。（圖／翻攝自推特／@SophieASlut）

記者閔文昱／綜合報導

英國AV女優蘇菲安德森（Sophie Anderson）以傲人、豐滿的上圍吸引不少粉絲關注，然而近日她卻發布影片表示，自己左邊的胸部因感染化膿，須將裡頭的膿液擠出，不料卻在治療過程中胸部突然「爆裂」，植入物直接穿出皮膚，導致她必須將植入物取出。目前她已募資平台發起募款，希望能將胸部和乳頭完全重建。

蘇菲近日推特發布影片表示，她的胸部在一年內發生了4次嚴重感染，而在最近的一次，醫院為了保留植入物，盡可能地將堆積的膿液擠出，不料裡頭的植入物卻突然爆出，大面積的露在皮膚外，讓醫生只能趕緊將植入物移除，避免膿液擴散，感染到其他器官。

▲蘇菲在募資網站發起募款。（圖／翻攝自Gofundme）

蘇菲在影片中掀開上衣，直接向網友展示了她胸部的「慘況」，只見她左邊的胸部出現一個誇張破口，且整個胸部嚴重向內塌陷，彷彿就像「消風氣球」一般，讓人看了怵目驚心，而她也在影片中淚崩表示，很抱歉讓大家看到她這樣的乳房，但她現在真的需要幫助，「我並不感到羞恥…生活就是這樣，我們繼續前進。」

蘇菲也在募資網站「Gofundme」發起募款，希望能將胸部和乳頭完全重建。根據網站顯示，目前已有375人捐款，金額達到6770英鎊（約25萬新台幣），雖離目標的2萬英鎊（約74萬新台幣）還有段距離，但她也表示，很感謝每一筆捐款，「我真的很抱歉，但老實說真的很謝謝你們。」

My wonderful guys & girlies & non binary friends pic.twitter.com/m6BSPJQSd4 — Sophie Anderson (@SophieASlut) March 10, 2022

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