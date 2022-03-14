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赫爾松居民抗議遭佔領俄軍「偽獨立公投」：赫爾松人就是烏克蘭人

▲▼赫爾松（Kherson）居民抗議俄軍舉辦偽獨立公投。（圖／路透）

▲赫爾松（Kherson）居民抗議俄軍舉辦偽獨立公投。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

烏克蘭南部赫爾松（Kherson）在俄羅斯揮兵初期就遭佔領，現在還打算舉辦一場「偽獨立」公投，但是當地居民並不打算脫離烏克蘭，紛紛走上街頭抗議俄羅斯打算把赫爾松變成「赫爾松人民共和國」（Kherson People’s Republic），強調自己就是烏克蘭人，也痛罵俄軍是法西斯分子。

根據CNN報導，赫爾松地區委員會成員克蘭 （Sergey Khlan）表示，赫爾松現在正在籌備成為「赫爾松人民共和國」的偽公投，請委員會的其他成員抵制被俄軍佔領的議會，「作為公民，作為烏克蘭歷史的一部分，他們的名字將被下一代記住，而不是可有可無的叛徒」。

▲▼赫爾松（Kherson）街頭的俄軍。（圖／路透）

▲赫爾松一間酒店的住客表示，一群「綠衣人」逐間詢問住客問題。（圖／路透）

報導還指出，俄軍佔領了當地的一間酒店，一位酒店內的住客受訪表示，這些人「不是」士兵，只是一群「穿著綠色衣服的人」，而且很「彬彬有禮」的問每間房間的住客，「你是誰？在這裡做什麼？為什麼在這裡？」

這位住客說，綠衣人對他還算有禮貌，但是對隔壁的住客就不是這麼回事，直接把門撞開，讓裡面的人顏面朝下壓制在地上。

▲▼烏克蘭網紅佳娜感謝總統蔡英文捐出一個月的薪水，幫助烏克蘭。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機）

▲赫爾松居民都自主拍影片強調「赫爾松人是烏克蘭人」，打擊俄軍發的假新聞。（圖／翻攝自YouTube／佳娜老師機

住在台灣的烏克蘭網紅佳娜，日前也拍一則影片表示，俄軍入侵後就發了一則假新聞聲稱赫爾松的居民都自願當俄羅斯人，結果很多當地居民自主發影片說，「赫爾松人是烏克蘭人！」

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